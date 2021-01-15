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Змея-лассо

Коричневые бойги придумали новый способ карабкаться на деревья.

Многие змеи умеют лазить по деревьям – там можно найти яйца, птенцов, мелких зверей и прочих животных, которые редко спускаются на землю. И обычно змеи забираются на дерево, обернувшись спиралью вокруг ствола. Змея двигается верх подобно сжимающейся и растягивающейся пружине. Но чтобы удержаться на дереве, ствол нужно обернуть собой как минимум в два-три оборота. Если змея невелика или если дерево слишком толстое, то забраться на него не выйдет.

Змея-лассо
Коричневая бойга. (фото: U.S. Department of Agriculture / Flickr.com)
Змея-лассо
Бойга, свернувшаяся в лассо, карабкается по толстому шесту. (фото: J.A. Savidge et al., Current Biology. Vol. 31, January 11, 2021) ‹ › Открыть в полном размере

Сотрудники Университета штата Колорадо и Университета Цинциннати наблюдали за коричневыми бойгами на острове Гуам архипелага Марианские острова. Вообще-то, бойги на острове Гуам жить не должны, это не их ареал. Но сюда их случайно завезли после Второй мировой войны, и, как часто случается с инвазивными видами, бойги стали настоящим бедствием. Для человека они почти не опасны, но для других видов – очень даже: многие из местных животных полностью исчезли, съеденные подчистую бойгами. И сейчас экологи ломают голову над тем, как обезопасить от бойг оставшуюся фауну.

Бойги обитают на деревьях и кустарниках, охотясь на ящериц, птиц и мелких зверей. Чтобы защитить птиц от древесной змеи, можно сделать ствол дерева толще – например, обернув его во что-нибудь. Стволы обернули экранами и поставили напротив видеокамеры, чтобы заснять тщетные попытки змей забраться на дерево. И видеокамера засняла бойг, которые вполне справились с задачей, обернувшись вокруг толстого ствола всего один раз.


Змеи изобрели ноу-хау: они не просто оборачиваются вокруг ствола, они делают из себя лассо. Петля лассо позволяет им достаточно крепко сжимать дерево, чтобы удерживаться на нём. Лабораторные опыты показали, что это не изобретение одной-единственной змеи. Несколько бойг длиной 1,1–1,7 м сворачивали себя в лассо и карабкались вверх по толстому шесту за мёртвой мышью, которую для них наверху повесили экспериментаторы. Правда, такой способ передвижения достаточно труден: змея поднимется в среднем на один миллиметр в секунду, тяжело дышит и часто останавливается передохнуть.

Как пишет портал ScienceNews, от бойг можно было ожидать чего-то подобного. Они спокойно перебрасывают себя, подобно мосту, между далёкими ветками, они забираются по очень крутым склонам, не срываясь с них, они легко ползают по тонкой проволоке – стоит ли удивляться, что они умеют завязывать себя в лассо и лезть в таком виде по дереву? Возможно, способности бойг подскажут какие-нибудь идеи инженерам-робототехникам: змееподобный робот, владеющий своим «телом» так же, как бойга, мог бы забираться в очень и очень труднодоступные места. Ну а чтобы защитить птиц и древесных зверей от коричневых бойг, придётся придумывать какую-то другую уловку.

Результаты исследований опубликованы в Current Biology.

15 январь 2021 /
Пророчества
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