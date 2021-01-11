Молодые вороны ведут себя как взрослые обезьяны

К четырём месяцам интеллект обыкновенных воронов уже достаточно развит, чтобы птицы могли оставить родителей и начать жить самостоятельно.

Сотрудники Института орнитологии Общества Макса Планка, Университета Оснабрюка и Венского университета сравнивали интеллект восьми обыкновенных воронов, пока те постепенно взрослели. Птицы должны были пройти тест на пространственную память , должны были сравнить между собой числа (указать, какое меньшее и какое большее) и выполнить операцию сложения, должны были продемонстрировать, как они умеют общаться с человеком и учиться у него новым трюкам. Отдельный тест был на понимание того, что предметы существуют независимо от наших чувств – то есть если какая-нибудь палочка исчезает из нашего поля зрения, это не значит, что она перестаёт существовать. (Очевидно, исследователи не брали в расчёт, что среди воронов могут оказаться поклонники солипсизма.)

Вороны проходили эти тесты в возрасте четырёх месяцев, восьми, двенадцати и шестнадцати. В статье в Scientific Reports говорится, что результаты тестов раз от разу менялись мало. То есть умственные способности обыкновенных воронов развиваются довольно быстро, и к четырём месяцам птицы представляют собой уже вполне интеллектуально состоятельные индивидуумы, готовые к самостоятельной жизни. Действительно, в возрасте четырёх месяцев вороны начинают постепенно становиться всё более и более независимыми от родителей.

Исследователи также сопоставили результаты тестов воронов с результатами похожих тестов у шимпанзе и орангутанов. Оказалось, что в целом умственные способности молодых воронов были почти такими же, как у взрослых обезьян. (Исключение было только в пространственной памяти, которая у птиц была хуже.) Хотя вороны, участвовавшие в эксперименте, выросли в неволе, результат всё равно более чем впечатляющий. Пусть близость к человеку сделала птиц умнее – тем не менее, им было куда развиваться.





По материалам Phys.org