» » Тестостерон против тревоги

Тестостерон против тревоги

Назальный спрей с тестостероном поможет сгладить острые приступы тревожности.

Хроническая тревожность в одинаковой степени встречается у мальчиков и девочек, которые только вступают в период полового созревания. А вот потом начинаются различия: у девочек и девушек в половом созревании и после тревожные расстройства случаются намного чаще, чем у мальчиков. С одной стороны, тут могут быть какие-нибудь социокультурные причины. А с другой стороны, не будем забывать, что физиология мужская и физиология женская всё-таки сильно отличаются.

Тестостерон против тревоги
(фото: lyashik / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Например, взять половой гормон тестостерон: он есть и у мужчин, и у женщин, но у женщин его в 10 раз меньше. Возникает подозрение, что повышенная тревожность может быть тесно связана с уровнем тестостерона. Действительно, ряд исследований говорит о том, что повысив уровень тестостерона, можно ослабить социфобию, панические атаки и разные проявления посттравматического синдрома.

Обычно лекарственные препараты с тестостероном прописывают мужчинам с половым недоразвитием, функциональными нарушениями в половой сфере как у подростков, так и у взрослых; также тестостероновые средства используют спортсмены, чтобы набрать мышечную массу. Однако недавно сотрудники Техасского университета в Остине и фармацевтической компании MedCara Pharmaceuticals создали тестостероновый спрей для носа, который предназначен в первую очередь для женщин с тревожными расстройствами – через обонятельные пути тестостерон может быстрее добраться до мозга и снять тревогу. (Впрочем, вполне возможно, что этот назальный спрей пригодится и некоторым мужчинам.) Средство уже запатентовано в США и Европе, и вскоре получит ещё и китайский патент.

По словам исследователей, тестостерон вряд ли избавит напрочь от тревожности, но он позволит быстро смягчать тяжёлые приступы. Лучше всего его использовать с небольшими дозами бензодиазепинов, вроде Ксанакса – классических антитревожных средств. Хотя бензодиазепины хорошо действуют при тревожных расстройствах, у них есть сильный седативный эффект. Возможно, с помощью тестостерона можно подобрать для тревожных людей такую терапию, которая не воняла бы в апатию и сон.

11 январь 2021 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Как стресс мешает размножаться
Пророчества

Как стресс мешает размножаться

Стрессовые гормоны стимулируют в мозге активность нейронов, которые, в свою очередь, мешают работать другим нейронам, которые управляют половыми гормонами.
Фитнес против депрессии
Пророчества

Фитнес против депрессии

Хорошая физическая форма защищает от проблем с психикой на многие годы.
Когда «гормон любви» становится «гормоном тревоги»
Пророчества

Когда «гормон любви» становится «гормоном тревоги»

Действие окситоцина зависит от того, в какой зоне мозга он действует.
«Гормон любви» против коронавируса
Пророчества

«Гормон любви» против коронавируса

Окситоцин и его синтетические аналоги могут помочь в борьбе с COVID-19.
Домашние канарейки не поддержали теорию полового отбора
Пророчества

Домашние канарейки не поддержали теорию полового отбора

Согласно теории полового отбора, самки выбирают наиболее качественных самцов, ориентируясь на степень развития их вторичных половых признаков. Эти признаки, как считается, указывают на здоровье самца
Женщины выживут даже там, где мужчина давно откинет коньки!
Пророчества

Женщины выживут даже там, где мужчина давно откинет коньки!

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Как выглядит самый большой беспилотный летательный аппарат и для чего он нужен?Чарльз Дарвин был прав в отношении того, почему насекомые теряют способность летатьПервая 3-кнопочная компьютерная мышь выставлена на аукционПочему китоглав — самая необычная птица в мире?Жизнь на Земле появилась благодаря счастливой случайностиМайор на фейсконтролеКоронавирус мутировал и стал заразнее. Что еще известно ученым?В чем секрет самой дорогой картины в мире?


Свежие Статьи
Молодые вороны ведут себя как взрослые обезьяны

Молодые вороны ведут себя как взрослые обезьяны

Тестостерон против тревоги

Тестостерон против тревоги

Как выглядят самые странные животные в мире и почему они стали такими?

Как выглядят самые странные животные в мире и почему они стали такими?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+