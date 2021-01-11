Тестостерон против тревоги

Назальный спрей с тестостероном поможет сгладить острые приступы тревожности.

Хроническая тревожность в одинаковой степени встречается у мальчиков и девочек, которые только вступают в период полового созревания. А вот потом начинаются различия: у девочек и девушек в половом созревании и после тревожные расстройства случаются намного чаще, чем у мальчиков. С одной стороны, тут могут быть какие-нибудь социокультурные причины. А с другой стороны, не будем забывать, что физиология мужская и физиология женская всё-таки сильно отличаются.

Например, взять половой гормон тестостерон: он есть и у мужчин, и у женщин, но у женщин его в 10 раз меньше. Возникает подозрение, что повышенная тревожность может быть тесно связана с уровнем тестостерона. Действительно, ряд исследований говорит о том, что повысив уровень тестостерона, можно ослабить социфобию, панические атаки и разные проявления посттравматического синдрома.

Обычно лекарственные препараты с тестостероном прописывают мужчинам с половым недоразвитием, функциональными нарушениями в половой сфере как у подростков, так и у взрослых; также тестостероновые средства используют спортсмены, чтобы набрать мышечную массу. Однако недавно сотрудники Техасского университета в Остине и фармацевтической компании MedCara Pharmaceuticals создали тестостероновый спрей для носа, который предназначен в первую очередь для женщин с тревожными расстройствами – через обонятельные пути тестостерон может быстрее добраться до мозга и снять тревогу. (Впрочем, вполне возможно, что этот назальный спрей пригодится и некоторым мужчинам.) Средство уже запатентовано в США и Европе, и вскоре получит ещё и китайский патент.

По словам исследователей, тестостерон вряд ли избавит напрочь от тревожности, но он позволит быстро смягчать тяжёлые приступы. Лучше всего его использовать с небольшими дозами бензодиазепинов, вроде Ксанакса – классических антитревожных средств. Хотя бензодиазепины хорошо действуют при тревожных расстройствах, у них есть сильный седативный эффект. Возможно, с помощью тестостерона можно подобрать для тревожных людей такую терапию, которая не воняла бы в апатию и сон.