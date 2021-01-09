У волков нашли самосознание

Волк способен по запаху понять, что он – это он, а другой – это другой.

Самосознание считается одним из признаков высокого умственного развития. Самосознание – это когда ты понимаешь, что ты – это ты, и что ты отличаешься от других. Проверяют «самосознательность» с помощью зеркала: если индивидуум не понимает, что в зеркале он видит себя самого, то по отношению к отражению он ведёт себя как по отношению к кому-то другому. Например, зверь может увидеть в зеркале конкурента и начать на него нападать. Или же, если зверь мирный, он попытается познакомиться с тем, кого видит в зеркале. Наоборот, если животное пытается изучить отражение как самого себя, значит, мы наблюдаем проявление самосознания. Скажем, если обезьяне поставить краской отметину на лбу, то, посмотрев в зеркало, она дотронется до собственного лба – то есть она поймёт, что в зеркале отражается она сама.

Как легко понять, тест с зеркалом используют те, кто изучает интеллект животных. И теперь мы знаем, что самосознают себя человекообразные обезьяны, дельфины, сороки, слоны и даже скаты манта. Однако со временем относительно зеркального теста стали появляться сомнения. Может быть так, что животные на самом деле воспринимают свое отражение как кого-то другого, однако в силу развитых социальных навыков (а те виды, что проходят зеркальный тест, очень часто живут сложной социальной жизнью) они ведут себя так, что нам, людям, кажется, будто они видят самих себя. Тогда для проверки на самосознание нужен другой тест – например, такой, который использовали со слонами. Несколько лет назад мы писали об экспериментах исследователе из Кембриджа, которые выяснили, что азиатские слоны понимают, когда они мешают сами себе – иными словами, слоны чувствуют себя в собственном теле.

Другой вариант, когда тест с зеркалом может быть не очень корректным, это когда мы имеем дело с животными, доверяющими своему носу больше, чем глазам. Здесь тоже есть свой вариант теста на самосознание – обонятельный, который разработали сотрудники Томского государственного университета, Института эволюции и этологии Конрада Лоренца и Университета Пердью. Суть теста с том, что животное оказывается перед запаховым «зеркалом», и дальше по его поведению можно понять, воспринимается ли запах как отражение самого себя или как присутствие кого-то другого.

Запаховый тест поставили с волками. Звери чуяли либо самих себя (то есть запах собственной мочи), либо товарища по стае, либо совсем незнакомого волка. Запахи были либо чистые, либо с примесью анисового масла. Когда волки чуяли себя или знакомых, они мало тратили времени на этот запах. Если же они чуяли незнакомого волка, то его запах они исследовали более пристально и даже пытались перенести его на себя – то есть валялись по тому месту, откуда пахло. И если в своём запахе или в запахе товарища они чуяли анис, то опять же пытались перенести этот свой и одновременно не свой запах на себя.

В статье в Ethology Ecology & Evolution говорится, что когда волк трётся о предмет, помеченный чужой мочой, это означает своеобразное социальное действие, по которому мы можем судить, что животное понимает разницу между собой и другим. Соответственно, если к собственному запаху подмешиваются незнакомые ноты (вроде аниса), значит, нужно восстановить собственную идентичность и перенять незнакомые ноты, раз уж они откуда-то появились.

В целом поведение волков в эксперименте указывало на то, что они понимают, что они – это они, знакомые товарищи – это знакомые товарищи, а незнакомцы – это незнакомцы. То есть в какой-то мере самосознание им свойственно (что можно было ожидать – всё-таки про них давно известно, что это не самые глупые существа).

У животных вообще может быть другая картина мира, нежели у людей, какая-то информация для них более важна, какая-то – менее, поэтому, когда мы берёмся судить об их когнитивных способностях, о самосознании и прочем, нужно учитывать, что основы их самосознания могут отличаться от наших.