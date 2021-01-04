Еда – 2020

Львиная доля рекомендаций к диете сводится к тому, что нужно есть больше овощей и фруктов и поменьше сладкого и жирного. Но есть и другие исследования, которые рассматривают привычную еду с необычного ракурса, опровергают устоявшиеся представления о диетах или же по-новому уточняют пользу или вред той или иной пищи. Вот несколько таких исследований из прошлого года мы сейчас и вспомним.

Астму можно ослабить диетой

(фото: smikemikey / Depositphotos)

Хотя от жиров все стараются держаться подальше, на свете есть кетогенные диеты, когда в еде много жиров и мало углеводов с белками. В этом случае организму ничего не остаётся, как использовать в качестве источника энергии жиры, что позволяет выправить нарушения в обмене веществ.

Нехватка глюкозы и использование жиров в качестве основного энергетического ресурса сказывается на особых иммунных клетках ILC, обитающих в лёгких. В норме они помогают восстанавливать повреждённую слизистую оболочку в дыхательных путях, выделяя иммунные сигнальные белки цитокины, которые понуждают клетки слизистой интенсивнее делиться и интенсивнее выделять слизь. вирус , бактерия или какая-либо опасная чужеродная субстанция вместе с избытком слизи быстро покинет дыхательные пути – но если тревога ложная, как при астме, то от избытка слизи и от воспаления получается один только вред. При этом сами клетки ILC активно делятся: ведь им кажется, что лёгким угрожает опасность, и потому их должно быть больше.

Но если организм посадить на кетогенную диету, иммунные клетки ILC начинают делиться намного медленнее, в лёгких образуется меньше слизи, и симптомы астмы слабеют. Правда, пока эксперименты, в которых кетогенная диета ослабляла астму, ставили только на мышах.

Когда жир помогает сердцу

(фото: benschonewille / Depositphotos)

Ещё один плюс кетогенной диеты – она помогает сердцу. Бывает, что сердцу начинает не хватать углеводной энергии; из-за нехватки энергии сердце меняет структуру – оно делается более округлыми и более широким, а стенки становятся тоньше. В результате уменьшается порция крови, которая выходит в кровоток при каждом сокращении желудочков – а это значит, что ухудшается кровоснабжение органов тела и самого сердца в том числе.

Но если не хватает энергии из углеводов, её можно получить откуда-нибудь ещё. Кетогенная диета заставляют клетки использовать в качестве источника энергии не углеводы, а жиры. В результате патологические изменения в сердце не просто перестают усиливаться – сердце возвращается к нормальным размерам, снова делается вытянутым и сжатым, стенки утолщаются и начинают сокращаться, как положено. Такой же оздоровляющий эффект на больное сердце оказывает голодание.

Эффективность диеты не зависит от группы крови

(фото: tudioLaMagica / Depositphotos)

Диеты по-разному действуют на людей, кому-то помогают, кому-то нет, и, конечно, очень хотелось бы знать, от чего эффективность диеты зависит. Те, кто хочет похудеть и ищет подходящую диету, порой слышат, что её нужно подбирать в соответствии с группой крови.

Но эксперименты с женщинами и мужчинами с избыточным весом говорят о том, что нет никакой связи между группой крови и эффективностью диеты. Если человек с ожирением будет питаться преимущественно растительной пищей из овощей, фруктов, бобовых и цельных злаков с малым количеством жиров, у него усилится обмен веществ, уменьшится объём брюшного жира, упадёт холестерин в крови и изменится ещё ряд параметров. Но изменения эти будут одинаковы вне зависимости от того, первая у него группа крови, вторая третья или четвёртая.

Конечно, диет на свете много, а сейчас мы говорим только о растительно-безжировой. Но, с другой стороны, группы крови указывают только на свойства эритроцитов и присутствие в плазме крови определённых белков, которые могут связываться с эритроцитами. Диеты, разумеется, зависят от разных биохимических и физиологических факторов, но вряд ли эти факторы стоит искать среди молекул, определяющих группу крови. Уж скорее тут стоит обратить внимание на гены и белки, непосредственно участвующие в регуляции обмена веществ.

Вероятность диабета растёт на яйцах

(фото: nata_vkusidey / Depositphotos)

Яйца – чрезвычайно популярная еда, но если регулярно и в течение нескольких лет съедать больше одного яйца в день, вероятность диабета второго типа увеличится на 60%. Правда, исследование, в котором это выяснили, проводили в Китае, а жители Китая в среднем вообще болеют диабетом чаще, чем все остальные. И не исключено, что такой сильный диабетический эффект яиц связан с тем, что китайцы вообще более подвержены диабету; в любом случае, полученные результаты хорошо бы проверить с жителями других стран.

С другой стороны, прошлой осенью было опубликовано другое исследование, в котором говорилось, что шансы заболеть диабетом второго типа можно легко уменьшить, сбросив всего лишь килограмм–другой. Правда, раз похудев, необходимо удержаться в этом состоянии хотя бы два года. То есть чтобы избежать диабета, хватит сбросить всего пару килограммов, но сбросить их нужно надолго.

Как фруктоза вредит печени

(Иллюстрация: magicmine / Depositphotos)

Фруктозу часто используют как более здоровую альтернативу глюкозе. Проблема в том, что альтернатива это не больно-то и здоровая. У животных, которым в экспериментах дают много фруктозного сиропа, появляется лишний вес, появляются сердечно-сосудистые проблемы, развивается диабет. Эти результаты подтверждаются и клиническими наблюдениями. Также давно известно, что из-за фруктозы в печени накапливается слишком много жира, что может привести к так называемой неалкогольной жировой болезни печени, или неалкогольному стеатогепатиту, следом за которым приходит цирроз. Глюкоза тоже может спровоцировать жировую болезнь в печени, но фруктоза в этом смысле опаснее в два-три раза.

Но как именно фруктоза заставляет печень накапливать лишний жир? Опыты на мышах показали, что когда в кишечнике появляется много фруктозы, нарушается кишечный барьер, защищающий его от бактерий. Клетки тела чувствуют микробное вторжение и запускают воспалительную реакцию. В ответ печень начинает активно превращать глюкозу и фруктозу в липиды – отсюда и жировые отложения с последующей жировой болезнью.

Фруктоза начинает вредить, если её доза превосходит какое-то определённое значение и если животных достаточно долго держать на фруктозной диете. Иными словами, если потреблять её в умеренных количествах, то проблем с печенью можно не бояться. Та фруктоза, которую мы съедаем с фруктами, навредить не может. Однако проблема в том, что кроме как с фруктами, мы получаем её ещё и с разными безалкогольными напитками, картошкой фри и пр. И это конечно, ещё один повод, чтобы ограничить себя в фастфуде.

Соль вредит иммунитету

(фото: Syda_Productions / Depositphotos)

Хотя без соли обойтись чрезвычайно трудно, о ней часто говорят как о потенциально вредном продукте. Вот ещё один аргумент против неё: слишком много соли в еде делает иммунитет безразличным к бактериальным инфекциям. Стараясь избавиться от лишней соли, организм меняет уровень ряда гормонов, из-за чего падает активность лейкоцитов-гранулоцитов – иммунных клеток, которые должны уничтожать бактерий. В результате бактериям никто не мешает размножаться, и избавиться от инфекции становится намного труднее. Эксперименты здесь ставили не только с мышами, но и с людьми – их просили съесть шесть лишних грамм соли вдобавок к той, что они съели с едой в течение дня (по словам авторов работы, эти шесть грамм соли можно получить с двумя бургерами и двумя порциями картошки фри). Как результат, человеческие иммунные клетки начинали хуже справляться с бактериями.

Сода против лейкоза

Клетки острого миелоидного лейкоза. (фото: Wikipedia)

А вот у соды, наоборот, обнаружилось необычное полезное свойство – она помогает бороться с острым миелоидным лейкозом. За злокачественными клетками охотятся Т-лимфоциты, поэтому больным после химиотерапии часто пересаживают донорские стволовые клетки крови. Из них образуются Т-лимфоциты, которые вносят свой вклад в борьбу с болезнью. Но нередко случается так, что Т-лимфоциты теряют активность и перестают уничтожать лейкозные клетки.

Дело в том, что злокачественные клетки выделяют много молочной кислоты, которая попадает в Т-клетки и усыпляет их. Ситуацию можно исправить с помощью обычной пищевой соды, или бикарбоната натрия, или гидрокарбоната натрия. Молочная кислота понижает pH среды, в том числе и внутри клеток, а сода, наоборот, повышает, делает среду менее кислой. То есть сода выравнивает кислотно-щелочной баланс, и к Т-лимфоцитам возвращается активность: у них усиливается обмен веществ, они начинают активнее делиться и т. д., причём это касается как мышиных лимфоцитов, так и человеческих.

Если соду подмешивали в питьё мышам с острым миелоидным лейкозом, которым пересаживали стволовые клетки крови и дополнительные лимфоциты, то такие мыши жили дольше. Похожий эксперимент поставили с десятью пациентами, у которых после вливания донорских лимфоцитов случился рецидив лейкоза: им в течение недели давали соду. В результате у больных кровь стала менее кислой, обмен веществ у лимфоцитов улучшился, они стали синтезировать больше иммунных белков цитокинов, которые помогают бороться с болезнью, и на злокачественные клетки они реагировали после соды с большей агрессивностью.

Помогает ли мёд от простуды?

(фото: Elisanth / Depositphotos)

Трудно найти человека, которого в детстве не лечили бы от простуды мёдом. Да и многие взрослые стараются при кашле сначала полечиться мёдом и какими-нибудь травами, прежде чем переходить на таблетки.

Противопростудные свойства мёда исследовали неоднократно, его сравнивали и с лекарственными средствами (например, с декстрометорфаном, который входит в состав Туссина Плюс и других препаратов), и с простым сиропом, похожим на мёд по вкусу и цвету. В целом оказалось, что от мёда и дети, и взрослые действительно чувствуют себя лучше, причём даже лучше, чем от декстрометорфана. Специалисты полагают, что мёд не столько избавляет от простуды, сколько помогает её перенести, ослабляя симптомы. Но если он, скажем, помогает унять ночной кашель и если с ним можно хотя бы выспаться, это уже неплохо.

А вот почему именно мёд помогает при простудном кашле, пока остаётся только гадать. С одной стороны, в нём очень много разных веществ, и некоторые из них могут напрямую убивать простудных микробов. Другие вещества могут, например, как-то влиять на иммунные клетки, чтобы они уничтожали вирусы и бактерии. Сам по себе мёд, благодаря своей вязкости, способен смягчать раздражение в горле; его сладость вызывает повышенное слюноотделение, а слюна опять же дополнительно успокаивает слизистую горла.