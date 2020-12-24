Дружба с соседями продлевает жизнь

Красные белки, которые хорошо знают своих соседей по участку, живут дольше других.

У территориальных животных должна быть довольно беспокойная жизнь, ведь им нужно всё время защищать свой участок от соседей-конкурентов. Стычки с соседями – это стресс, а стресс, как мы знаем, вредит здоровью. Выход – научиться жить с соседями в мире.

Исследователи из Университета Гуэлфа, Эксетерского университета и других научных центров два с лишним десятка лет наблюдали за тысячей красных белок в рамках большого проекта по изучению этих грызунов. Красные белки живут в лесах по всей территории Северной Америки. У каждой белки есть индивидуальный участок. Некоторые белки живут на соседних участках много лет, и время от времени они сообщают о себе специфическим голосовым сигналом.



Этот сигнал, вообще говоря, оборонительный – он говорит о том, что белка готова защищать свою территорию. Как говорится в статье в Current Biology, те белки, которые долго живут рядом друг с другом, чаще обмениваются такими сигналами и реже вторгаются на участки друг друга. Смысл сигналов в том, чтобы подтвердить старые договорённости: белки как бы сообщают друг другу, что они давно знают о границах участков и не собираются их нарушать.

Подобными сигналами обмениваются и другие территориальные животные – известно, что это помогает поддерживать стабильные социальные отношения, даже если ты не очень социален. На белках удалось показать, что стабильность в отношениях даёт ощутимые плюсы в смысле продолжительности жизни. Чем дольше белки-соседи живут друг с другом, тем больше шансов, что они останутся в живых в следующем году, и тем больше потомства они приносят за жизнь. Соседями, кстати говоря, часто оказываются родственники, но, как ни странно, это не оказывает никакого эффекта: живёт рядом с тобой родственник или посторонний, важны именно добрососедские отношения.

Сильнее всего положительное влияние добрососедства сказывается на пожилых белках. Например, у четырёхлетней белки шансы выжить оцениваются примерно в 68%, и когда она вступает в пятый год, эти шансы падают до 59%. Но если рядом с четырёхлетней белкой продолжают жить все её прежние соседи, шансы выжить в следующем году возрастают до 74%. Правда, далеко не у всех белок соседи каждый год остаются одни и те же.

То есть даже территориальным одиночным животным важны нормальные, неагрессивные социальные отношения с конкурентами из собственного вида. Строго говоря, тут речь всё-таки не о дружбе – как-никак, белки соперничают друг с другом за лучшие участки, более безопасные и с большим количеством еды. Тем не менее, рядом со старым, хорошо знакомым конкурентом, с которым ты соблюдаешь все договорённости, жить определённо лучше. Возможно, что тут всё дело просто в меньшем стрессе друг от друга, но также не исключено, что старые соседи могут в некоторых случаях просто работать сообща, предупреждая друг друга о хищниках или отгоняя от своих участков другого, незнакомого конкурента.