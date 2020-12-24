Зелёная революция спасает от смерти миллионы детей

Улучшенные методы сельского хозяйства помогли снизить детскую смертность в развивающихся странах.

Зелёной революцией называют глобальные перемены в сельском хозяйстве, начавшиеся в 50-х – 60-х годах прошлого века. В то время появились более продуктивные сорта зерновых культур (в первую очередь пшеницы, кукурузы и риса), которые были лучше качеством и лучше сопротивлялись вредителям, болезням и вообще неблагоприятным условиям среды; кроме того, изменились и сельскохозяйственные технологии – развивалась специальная техника, становилось более эффективным орошение, создавались удобрения и пестициды. Зелёная революция происходила по всему миру, но чаще о ней говорят в связи с развивающимися странами, поскольку в них её результаты проявились нагляднее всего.

Со временем, правда, стало ясно, что за успехи Зелёной революции надо платить существенную экологическую цену: более эффективное сельское хозяйство означает больше обработанных земель, больше удобрений и пестицидов в почве и воде и даже больше углекислого газа в атмосфере; одновременно уменьшается биоразнообразие, без которого не может быть никакой экологической устойчивости. Порой можно даже услышать, что лучше бы Зелёной революции не было.

Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего, Университета штата Мичиган, Индийской школы бизнеса и других научных центров в своей недавней статье в Journal of Health Economics доходчиво объясняют, что бы было, если бы её не было. На примере 37 развивающихся стран они сопоставили, как с 1961 по 2000 гг. в этих странах менялось выращивание злаков и как одновременно менялась детская смертность.

Каждую страну рассматривали не целиком, но по отдельным зонам, со своей зональной демографией и со своими сельскохозяйственными особенностями. Демографию оценивали только на сельско-деревенских территориях и только с учётом женщин в возрасте 15–49 лет, которые никуда не мигрировали.

Высокая детская смертность в развивающихся странах обусловлена разными причинами, но голод – одна из основных. Авторы работы пришли к выводу, что благодаря Зелёной революции детей стало умирать намного меньше, что особенно заметно среди самых бедных семей. В среднем детская смертность снизилась на 2,4–5,3% – это значит, что к 2000 году голод каждый год уносил на 3–6 млн детей меньше. (Причём смертность мальчиков уменьшилась сильнее, чем смертность девочек, что, очевидно, связано с тем, что мальчики во многих развивающихся странах пользуются большими социальными привилегиями и получают, говоря экономически, больше ресурсов.) Тут стоит уточнить, что Зелёная революция случилась не везде в равной мере, и, по словам авторов, если бы в Африке к югу от Сахары сельское хозяйство продвинулось бы так же, как в Южной Азии, то детская смертность в мире упала бы аж на 31%.

Если к 2000 году Зелёная революция спасала по 3–6 млн, то в сумме с её начала, вероятно, можно насчитать порядка ста миллионов детей, спасённых от годной смерти. Тем не менее, эти прекрасные цифры всё-таки не повод забывать об экологической стороне Зелёной революции: как бы не вышло так, что выжившие дети начали умирать от проблем с окружающей средой.



Сейчас говорят о следующей, второй Зелёной революции, которая должна на новых технологических основаниях усовершенствовать достижения первой – усовершенствовать так, чтобы свести к минимуму экологический вред от сельскохозяйственной деятельности.