Сверчки поют в мегафон

Чтобы соблазнить самку, самцы стеблевых сверчков используют усилитель звука.

Самцы сверчков привлекают самок пением. Сверчковое пение – это звуки, издаваемые надкрыльями; потирая надкрыльями друг о друга, сверчки заставляют их вибрировать, и в результате рождается резкий стрекочущий звук. Самка идёт к тому самцу, который по стрёкоту кажется более крупным, сильным и здоровым. Если самец стрекочет тихо, шансов на размножение у него мало.

Поэтому некоторые самцы стеблевых сверчков идут на обман – они делают себе усилитель звука из древесных листьев. Сверчок прогрызает в середине листа дыру, залезает туда наполовину и начинает стрекотать. Лист вибрирует вместе с надкрыльями сверчка и делает звук громче. Собственно, такое поведение у некоторых видов стеблевых сверчков заметили довольно давно, в 70-е годы прошлого века, но только сейчас удалось показать, что листья действительно работают для самцов своеобразными мегафонами. Исследователи из Индийского научного института в Бангалоре сосредоточились на сверчках вида Oecanthus henryi, для начала решив посчитать, сколько самцов вообще прогрызают дыру в листе и залезают в неё. Оказалось – 5%.

Эти 5% в среднем меньше остальных и звучат тише других самцов. Но если мелкий самец залезет в лист, то начнёт звучать в два раза мощнее, и по уровню звука сравнится с самыми привлекательными самцами. То, что привлекательность мелких самцов повышается с помощью листового мегафона, удалось показать в экспериментах с самками.

Причём дело не только в том, что самка в принципе с большей охотой идёт на контакт с самцом. Спаривание у сверчков происходит посредством сперматофора – белкового «кувшина» с половыми клетками внутри. Самка принимает сперматофор и удерживает его у себя, и в зависимости от того, как долго она его удерживает, она получает много или мало сперматозоидов. Сперматофоры крупных самцов остаются у самки 40 минут, мелких (если самка почему-либо захотела размножаться с мелким самцом) – всего десять минут. Соответственно, от мелкого самца получится меньше оплодотворённых яиц, чем от крупного. Но если самец стрекочет с усилителем, то самка не просто соглашается с ним спариваться, но и долго держит у себя его сперматофор.

Почему самка, уже столкнувшись с самцом нос к носу, не обращает внимания на его действительные размеры? Авторы работы на портале ScienceNews объясняют это тем, что самки оценивают самцов не на ощупь и не на глаз; главное для них – звук. Притом далеко не все мелкие самцы используют листья, чтобы стать, так сказать, крупнее звуком. Возможно, подходящих листьев не хватает на всех желающих, но также возможно, что залезая в листья, сверчки часто в них застревают, и становятся лёгкой добычей для тех, кто не прочь их съесть.

Результаты исследований опубликованы в Proceedings of the Royal Society B.