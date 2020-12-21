Боль вместо ума

Мы готовы терпеть боль, лишь бы не шевелить мозгами.

Если вам предложат выполнить сложный тест на память или выдержать сильную боль – что вы выберете? Вопрос странный, особенно, если за неудачу в тесте никакого наказания, никакого порицания вам не будет. Зачем терпеть боль, если можно просто подумать?

Тем не менее, для многих ответ тут неочевиден. В недавней статье в eLife исследователи из Университета Макгилла описывают эксперимент, участники которого должны были выполнить достаточно сложный когнитивный тест или согласиться на недолгую боль. Боль причинял термоэлемент, который быстро нагревался до определённой температуры и сразу быстро остывал – человек чувствовал сильное жжение, но ожога на коже не появлялось.

Сначала у каждого оценивали границы его чувствительности: термоэлемент нагревался до какой-то температуры, а человек говорил, насколько сильную боль по стобалльной шкале он чувствует. Затем наступал черёд теста: на экране появлялись друг за другом разные буквы, и сначала нужно было просто ответить на очень простой вопрос, например, действительно ли буква на экране – буква «А» или перед нами какая-то другая буква. На следующем этапе сложности нужно было ответить, эта ли буква была предыдущей, затем – появлялась ли она два символа назад, затем – три символа назад. На последнем этапе нужно было вспомнить, какую буквы ты видел четыре символа назад, и сравнить её с той, что только что появилась на экране.

На каждом этапе можно было выбрать, вспоминаешь ли ты буквы или терпишь короткое сильное жжение. Боль тоже была разная: термоэлемент нагревался так, чтобы болевые ощущения попадали в диапазон от 80 до 100 баллов в соответствии с индивидуальной шкалой каждого участника эксперимента. Уровень боли и сложность теста авторы работы совмещали по-разному, то есть, скажем, тесту средней сложности в одном случае сопоставляли минимальную боль, в другом – среднюю, в третьем случае – максимальную, и т. д.

Из тридцати девяти человек только один всё время предпочитал напрячь память вместо того, чтобы чувствовать боль. Все остальные хотя бы раз выбирали боль вместо того, чтобы пошевелить мозгами. Можно было ожидать, что когда минимальным усилиям ума ставят альтернативой наиболее сильную боль, то человек выберет тест, а не боль. Точно так же можно было ожидать, что если самый сложный вариант теста идёт в паре с самой слабой болью (которая, напомним, всё же равна 80 баллам по стобалльной шкале), то с большой вероятностью человек выберет боль. Но что происходит в промежуточных вариантах? Оказалось, что если просуммировать все варианты, то участники эксперимента выбирали боль в среднем в 28% случаев. Когда речь шла о самом сложном задании в паре с самой сильной болью, то боль выбирали опять же в 28%. Но в промежуточных вариантах, когда и боль была на самая сильная, и задание не самое сложное, то и другое выбирали с вероятностью 50 на 50.

Иными словами, и боль, и умственные усилия в некоторых случаях могут вызывать у нас одинаковое отторжение. Правда, когда человек выбирал выполнить умственное задание, он колебался в меньшей степени, чем когда выбирал боль. О своём решении нужно было сообщить экспериментаторам специальным звуковым сигналом, и вот на сигнальную кнопку нажимали быстрее, когда выбирали тест вместо боли. То есть выбрать боль всё-таки сложнее; собственно, мы стараемся избежать её на автомате – отдёргивая руку от горячей кастрюли, мы не размышляем о том, что нам нужно сделать. А вот чтобы предпочесть боль умственному усилию, нужно что-то в себе преодолеть.

Решение когнитивных задач приносит удовольствие, хотя и не всем. Среди участников эксперимента были такие, которым загадки, головоломки и прочее нравилось больше, чем другим. Любители когнитивных развлечений чаще выбирали выполнить тест, но только до определённого уровня сложности.

Почему безболезненные, хотя и трудные, умственные усилия заставляют бежать от них к испытанию болью? Возможно, человек чувствует, что не справится, и не хочет травмировать свою самооценку, но рассуждая так, мы начнём погружаться в дебри психологии личности, которые лучше оставить профессиональным психологам и нейробиологам.Кстати, порталв связи с этой работой вспоминает ещё одно диковинное исследование, опубликованное несколько лет назад в: в нём добровольцам предлагали остаться на какое-то время один на один со своими мыслями или же испытать слабый удар током – и, как можно догадаться, некоторые люди выбирали удар током, только чтобы не оставаться наедине с самими собой.