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Гепардов развели с африканскими фермерами

Чтобы гепарды не нападали на коров с телятами, стаду лучше держаться подальше от гепардовых переговорных пунктов.

Гепарды охотятся на антилоп, газелей и свиней-бородавочников, но не упускают и домашних коров – особенно, если антилоп и газелей меньше, чем коров, и если в коровьем стаде есть телята. Поэтому местные фермеры гепардов истребляют. Считается, что сейчас это главный фактор, из-за которого численность гепардов сокращается.

Гепардов развели с африканскими фермерами
(фото: Simoneemanphotography / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Лейбницевского института зоологии и дикой природы нашли простой способ, как обезопасить коров от гепардов, а гепардов – от фермеров. До этого Йорг Мельцхаймер (Joerg Melzheimer) и его коллеги много лет изучали поведение гепардов в их естественной среде. Известно, что самки и самцы гепардов ведут несколько иной образ жизни: самцы – территориальны и энергично охраняют свои участки, а самки просто бродят по огромным территориям, заходят то на один самцовый участок, то на другой. Среди самцов есть и «безземельные», которые стараются вытеснить кого-нибудь с его участка. С другой стороны, оседлые самцы порой объединяются, чтобы вместе защищаться от бродячих конкурентов.

При этом в центре участка есть большой камень или дерево, на котором самец регулярно оставляет свой запах. Многолетние наблюдения за сотней взрослых гепардов с радиоошейниками позволили узнать детали их социальной жизни. Оказалось, что самец-хозяин примерно половину своего времени проводит у такого дерева или камня, регулярно метя его мочой. Странствующие самцы тоже регулярно приходят к этому месту, но ограничиваются только тем, что нюхают хозяйские метки. Самки тоже наведываются к пахучему дереву (или камню), оставляя на нём свой запах, когда они готовы размножаться. И даже если территория переходит к другому самцу, он продолжает пользоваться той же «доской объявлений».

Но если места для запаховых посланий не меняются годами, то логично было бы предложить фермерам просто избегать со своими стадами территорий, на которых стоят «гепардовы деревья». Авторы работы нашли шестерых фермеров, на чьих телят регулярно нападали гепарды, и оказалось, что на их землях как раз находятся точки, где гепарды общаются запахами. Фермерам предложили изменить маршруты стад и выгонять коров пастись в другое место, подальше от переговорных пунктов гепардов. Поначалу скотоводы отнеслись к идее скептически, но всё-таки последовали советам исследователей – и, как говорится в статье в PNAS, число телят, убитых гепардами, уменьшилось на 86%.

Иными словами, чтобы снять конфликт между гепардами и фермерами, нужно скорректировать границы территорий: коровы просто не должны пастись вблизи «гепардовых камней» и «гепардовых деревьев». Исследование продолжается, и теперь в нём участвуют другие фермерские хозяйства, готовые решить миром дело с гепардами – и, возможно, численность гепардов теперь не будет так сильно уменьшаться.

15 декабрь 2020 /
Пророчества
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