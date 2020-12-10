Эффективность диеты не зависит от группы крови

Уменьшение массы тела и изменения в обмене веществ на растительной диете происходят одинаково у людей с разной группой крови.

Диеты по-разному действуют на людей, кому-то помогают, кому-то нет, и, конечно, очень хотелось бы знать, от чего эффективность диеты зависит. Те, кто хочет похудеть и ищет подходящую диету, порой слышат, что её нужно подбирать в соответствии с группой крови. Например, считается, что растительный рацион помогает сбросить вес тем, у кого вторая группа крови, а вот людям с первой группой лучше есть больше мяса.

Но на самом деле, как говорится в недавней статье в JAMA Network Open, на группы крови в связи с диетами не стоит обращать особого внимания. Исследователи посадили группу добровольцев – взрослых женщин и мужчин с избыточной массой тела вплоть до резкого ожирения – на преимущественно растительную пищу из овощей, фруктов бобовых и цельных злаков с малым количеством жиров; такой диеты нужно было придерживаться четыре месяца. Для сравнения аналогичную группу попросили питаться так, как они питаются обычно. В результате у тех, кто сидел на растительной диете усиливался обмен веществ, и количество сжигаемых калорий после еды возрастало в среднем на 18,7%.

И при этом не было никакой разницы между участниками исследования с разными группами крови. Авторы работы анализировали множество параметров – и изменения в массе тела, и изменения в общей массе жира, и изменения в объёме брюшной жировой ткани, и уровень липидов в крови, и изменения в глюкозе. Все параметры вели себя примерно одинаково и никак не зависели от группы крови. Например, у людей со второй группой общий уровень холестерин в крови упал на 0,172 мг/мл, а у всех остальных – на 0,183 мг/мл. Если же сравнить тот же показатель у людей с первой группой крови (которым якобы нужна мясная диета), то у них общий холестерин падал на 0,174 мг/мл, а у всех остальных – на 0,184 мг/мл.

Конечно, здесь речь идёт только об одном типе диеты, а их, как известно, довольно много. Но, с другой стороны, группы крови указывают на свойства эритроцитов и присутствие в плазме крови определённых белков, которые могут связываться с эритроцитами. Диеты, разумеется, зависят от разных биохимических и физиологических факторов, но вряд ли эти факторы стоит искать среди молекул, определяющих группу крови. Уж скорее тут стоит обратить внимание на гены и белки, непосредственно участвующие в регуляции обмена веществ.

По материалам MedicalXpress