» » Иммунные клетки роют ходы в нашем теле

Иммунные клетки роют ходы в нашем теле

Двигаясь сквозь плотную ткань, Т-клетка проделывает в ней канал, которым могут воспользоваться её товарищи.

Промежутки между клетками, образующими наши ткани и органы, заполнены внеклеточным матриксом – плотным веществом, состоящим преимущественно из белка коллагена. Плотный матрикс поддерживает клетки, помогает им оставаться на местах и выполнять свою работу. Но не все клетки сидят на своих местах неподвижно, некоторые просто обязаны двигаться. Взять, например, цитотоксические Т-лимфоциты, или Т-киллеры, которые называются так, потому что выслеживают и уничтожают другие клетки, поражённые инфекцией или ставшие злокачественными. Цитотоксические Т-лимфоциты постоянно блуждают по нашим тканям. Чтобы эффективно уничтожать больные клетки, лимфоциты должны двигаться быстро, и возникает вопрос, как им это удаётся в плотном внеклеточном матриксе.

Иммунные клетки роют ходы в нашем теле
Цитотоксический Т-лимфоцит (внизу, окрашен синим) нашёл свою цель – больную клетку, которую надо уничтожить. (фото: NICHD / Flickr.com) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Университета Саара изучали поведение человеческих лимфоцитов, погружая их в экспериментальное желе из бычьего коллагена, которое по физико-химическим свойствам имитировало внеклеточный матрикс в наших тканях. С помощью микроскопа и математических расчётов удалось показать, что Т-лимфоциты двигаются либо быстро, либо медленно, либо переключаясь между быстрым и медленным режимом. Лимфоциты двигаются медленно, когда продираются сквозь матрикс, когда им приходится раздвигать коллагеновые нити. При этом они оставляют за собой канал, по которому следом могут пройти следующие лимфоциты. И вот те, кто идёт следом, идут уже значительно быстрее. В статье в Biophysical Journal авторы пишут, что Т-клетки очень часто ходят друг за другом, пользуясь ходами, которые прорыли лимфоциты-первопроходцы.

Если речь идёт о том, чтобы как можно быстрее разделаться с очагом болезни, то для иммунных клеток действительно имеет смысл идти к своей цели не поодиночке, тратя время на преодоление коллагеновых «джунглей» внеклеточного матрикса, а пользоваться уже проделанными ходами. Кстати, другие иммунные клетки, которые называются естественные киллеры, или NK-клетки, по функциям похожи на цитотоксические Т-лимфоциты и тоже патрулируют ткани, перемещаясь то быстро, то медленно. Возможно, что NK-киллеры, как и Т-лимфоциты, тоже проделывают в наших тканях ходы для удобства иммунных коммуникаций.

По материалам Phys.org

08 декабрь 2020 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Раковые клетки метастазируют с чужой помощью
Пророчества

Раковые клетки метастазируют с чужой помощью

Опухолевые клетки начинают быстро расти и активно путешествовать под действием молекулярных сигналов от своих соседей.
Мозг защищается от микробов кишечным иммунитетом
Пророчества

Мозг защищается от микробов кишечным иммунитетом

Иммунные клетки, боровшиеся с микробами в кишечнике, отправляются в мозг, чтобы и там отразить микробную атаку.
Спорт помогает бороться с раком
Пророчества

Спорт помогает бороться с раком

Физические упражнения повышают активность иммунных клеток, истребляющих клетки опухолей.
Жир помогает клеткам бороться с инфекцией
Пророчества

Жир помогает клеткам бороться с инфекцией

Липидные капли в животных клетках убивают бактерий иммунными белками.
Иммунные клетки мозга управляют нервными сигналами
Пророчества

Иммунные клетки мозга управляют нервными сигналами

Возбуждённые нейроны, лишённые иммунных клеток, не могут успокоиться и могут довести мозг до эпилепсии.
В иммунной системе человека найден аналог химического синапса
Пророчества

В иммунной системе человека найден аналог химического синапса

Ученые показали, что T- и B-лимфоциты человека для общения между собой используют гранулы с нейромедиатором дофамином, причем способ передачи сигнала аналогичен тому, что имеется в нервной системе.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Американская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавирусаПирамида Хеопса состоит из трёх пирамидХаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Настоящий Монте-КристоЧем опасны идиоты?


Свежие Статьи
Иммунные клетки роют ходы в нашем теле

Иммунные клетки роют ходы в нашем теле

Роды ускоряют старение

Роды ускоряют старение

Солнце вступило в новый цикл, и он может стать одним из самых сильных

Солнце вступило в новый цикл, и он может стать одним из самых сильных

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+