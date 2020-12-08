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Роды ускоряют старение

…но при этом женщины с тремя–четырьмя детьми стареют медленнее остальных.

Роды ускоряют старение
(фото: AlexLipa / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Недавно мы писали, что беременность уменьшает риск рака матки. Это может быть связано с гормональными изменениями во время вынашивания ребёнка; вполне возможно, что те же гормональные изменения оказывают и ещё какие-то благоприятные физиологические эффекты.

Но, с другой стороны, беременность, вскармливание новорождённого и в целом неусыпная забота о ребёнке на протяжении нескольких первых лет жизни – довольно большая нагрузка на организм матери, сильно расходующая его ресурсы. Это подтверждают результаты исследователей из Университета штата Пенсильвания, которые сравнили биологический возраст у почти четырёх с половиной тысяч женщин. В своей статье в Scientific Reports авторы особо подчёркивают, что биологический возраст они оценивали не по одному параметру, а по нескольким. Для анализа взяли биомаркеры, которые свидетельствовали о состоянии печени и почек, обмена веществ в целом, иммунной системы и др. – так что в итоге исследователи получили картину биологического возраста на уровне всего организма и сопоставили её с тем, сколько детей женщины успели родить.

Оказалось, что организм стареет относительно быстро у тех, кто, с одной стороны, не рожал вообще или родил 1–2 детей, а с другой стороны, у тех, кто родил пятерых детей и больше. Те, кто родил 3–4 детей, стареют медленнее. Но разница в старении становится видна только с наступлением менопаузы. Кроме того, те, у кого были дети (всё равно, сколько), с большей вероятностью умирают от диабета, болезней почек и осложнений, связанных с повышенным давлением.

Во время менопаузы падает уровень женских половых гормонов. Скорее всего, пока их уровень ещё высок, они не дают старению ускориться; когда же гормонов становится мало, старение разгоняется. Правда, как видим, зависимость старения и разных болезней от числа родов не так проста, и ещё предстоит понять, почему много родов и мало родов заставляют стареть в равной степени.

08 декабрь 2020 /
Пророчества
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