Байкальская нерпа охотится на планктон

Небольшие размеры и особое устройство зубов позволяют байкальским тюленям охотиться на очень мелких ракообразных.

Байкальская нерпа – зверь во многом удивительный. Это один из трёх пресноводных тюленей, и один из самых маленьких, длиной всего около 1,65 м. Живёт только на Байкале. Как и все тюлени, ест много рыбы – но, как показали последние исследования, в желудке у нерп можно обнаружить байкальских планктонных рачков-бокоплавов Macrohectopus branickii. Странность здесь в том, что эти рачки невелики, как и полагается планктону – всего несколько сантиметров в длину и массой не более 0,1 грамма. Питаться крохотными рачками для крупных водных животных невыгодно. Среди млекопитающих только усатые киты приспособились питаться таким кормом – потому что у них во рту есть особый фильтр, называемый китовым усом: кит втягивает в рот огромную массу воды с планктоном, мелкой рыбой и пр., а потом сцеживает воду и проглатывает пищу.

Тем не менее, сотрудники Национального института полярных исследований в Токио вместе с коллегами из Токийского университета из Аквариума байкальской нерпы в Иркутске пишут в PNAS, что рачки в желудок нерп попадают не случайно. Во-первых, рачков там довольно много. Во-вторых, исследователи понаблюдали за нерпами с помощью видеокамер, а также прикрепили к животным датчики-акселерометры, которые позволяют точно проследить, как животное двигается. В итоге оказалось, что нерпы целенаправленно охотятся на рачков, поглощая за день несколько тысяч. В одном случае тюлень съел за один нырок 154 рачка, примерно по одному за 2,5 секунды.

Рачки не столь быстры и манёвренны, как, например, рыба, и поймать их вроде бы не так сложно. Но каждый раз, как нерпа открывает пасть на рачка, вместе с рачком она захватывает много воды. Глотать эту воду вместе с рачком означает тратить слишком много энергии на мускульные усилия, а потом на выведение воды из организма. Даже с учётом того, что рачка можно переварить целиком – окупаются ли с энергетической точки зрения затраты на воду?

Но на самом деле нерпы воду совсем не глотают. Авторы работы присмотрелись к устройству зубов байкальских тюленей, и увидели, что малые коренные и большие коренные зубы (которые растут за клыками) выглядят как маленькие гребёнки. И когда тюлень смыкает челюсти, он может сквозь эти зубы отжать воду, которую захватил вместе с рачком. То есть нерпы могут отфильтровывать планктон, подобно усатым китам, хотя планктон они ловят поштучно и зубы их всё-таки не сравнятся с фильтром китов.

Нерпы могут позволить себе ловить мелкий криль ещё и потому, что они невелики. Как было сказано, это одни из самых маленьких тюленей, и на погружение в воду и охоту под водой они тратят меньше энергии, чем более крупные водные млекопитающие. Будь нерпы чуть больше, им бы пришлось сосредоточиться исключительно на рыбе, потому что охота рачков с энергетической точки зрения стоила бы слишком много.

По материалам Phys.org