Старая Ладога оказалась больше, чем считалось

Археологи нашли участок культурного слоя, который датируется эпохой раннего Средневековья и был неизвестен ранее.

Археологи обнаружили неизвестный ранее участок культурного слоя Старой Ладоги. «Новый» участок поселения находится с западной стороны посёлка, напротив Земляного городища. Среди находок нет керамики, сделанной на гончарном круге, что позволяет датировать слой концом IX – началом X века, то есть эпохой раннего Средневековья.

Открытие сделала экспедиция Института истории материальной культуры РАН, во время разведок перед прокладкой водопровода. Всего археологи заложили более 20 шурфов. В числе находок – развалы лепных сосудов, жёлтый бисер, фрагмент костяного гребня, а также льячка – глиняная литейная ложка, в которой расплавляли металл. Интересно, что льячку нашли среди кухонной утвари. Это значит, что или льячку использовали и в каких-то других целях, или что металл расплавляли прямо в домашнем очаге.



На северо-западной окраине Ладоги экспедиция нашла участок культурного слоя конца XIX века. «Это интересное открытие, поскольку считалось, что в этой части поселения культурный слой полностью уничтожен», – говорит Наталья Григорьева, сотрудник ИИМК РАН и Староладожской экспедиции. Из находок на этом участке нашли бутылочное стекло, в том числе от сельтерских бутылок, битую посуду из фарфора и фаянса, фрагменты сельтерских бутылок.

Ладога была основана не позднее середины VIII века. В первые века своего существования она была важным пунктом на двух водных путях – Балто-Днепровском и Балто-Волжском. В эпоху викингов через Ладогу проходили основные торговые маршруты, здесь активно развивалось ремесло, жители города ремонтировали и строили суда.

В Старой Ладоге присутствуют следы древних культур славян, финнов, скандинавов, а также вещи из так называемых Смоленских длинных курганов. В эпоху раннего Средневековья у Ладоги были широкие международные связи. Так, среди найденных здесь артефактов есть вставка от перстня с арабской надписью. В окрестностях городища найдено несколько кладов арабских серебряных монет, которые служили в то время международным платежным средством.

Ежегодно археологи, которые работают в Старой Ладоге и её округе, сдают в музей около 1,5 тысячи находок. Первые исследования на памятнике провели в 1708 году. Экспедиция ИИМК работает в Старой Ладоге с 1973 года. За весь период работ в культурном слое VIII-IX веков экспедиции сделали около 40 тысяч находок. Часть из них стала экспонатами Государственного Эрмитажа – это скандинавские ювелирные украшения и палочка с рунической надписью, предметы вооружения, датированные периодом от середины VIII века. Наиболее полная экспозиция находится в Староладожском музее-заповеднике.

По материалам пресс-службы ИИМК РАН.