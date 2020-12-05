» » Как вовремя обнаружить жир в печени

Как вовремя обнаружить жир в печени

Опасный избыток жира в печени можно определить с помощью датчика, который следит за движением воды в живой ткани.

Цирроз печени случается не только из-за алкоголизма. Часто всё начинается с накопления жира в клетках печени – это называется стеатозом, или жировым гепатозом. Избыток жира провоцирует воспаление, а за воспалением начинается нарастание соединительной ткани, или фиброз. Уже сам по себе фиброз может доставить много неприятностей, потому что из-за соединительнотканных участков в печени нарушается кровообращение – соответственно, печень не может в должной мере выполнять свою работу. (А работы у неё, как известно, очень много, от обезвреживания токсинов до управления обменом веществ на уровне всего организма.) Но если фиброз будет усиливаться дальше, в конце концов, всё дойдёт до цирроза.

Как вовремя обнаружить жир в печени
(Иллюстрация: SectoR_2010 / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Накопление лишнего жира в печени может происходить по разным причинам, среди которых могут быть и генетические заболевания, и нездоровый образ жизни с ожирением. Если вовремя обнаружить, что печень стала накапливать жир, то можно успеть что-то сделать, но проблема в том, что обнаружить это довольно сложно. Фиброз диагностируют обычно уже тогда, когда у человека появляются явные клинические симптомы, вроде пожелтения кожи, утомляемости, болей и пр. Подтвердить фиброз может биопсия, когда фрагмент ткани достают из органа на анализ. Но она не всегда оказывается точной, потому что при биопсии можно захватить участок, не затронутый соединительнотканным перерождением (не говоря уже о том, что сама процедуры достаточно травматична).

Исследователи из Массачусетского технологического института предлагают в Nature Biomedical Engineering использовать для диагностики печени особый датчик, который показывает, сколько в печени жира или фиброзной соединительной ткани, и притом не требует никаких хирургических манипуляций. Этот датчик методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР) оценивает количество воды в ткани, и изначально его создавали, чтобы определять количество воды в мышцах до и после диализа.

Из-за жира и фиброзной ткани вода проходит через печень медленнее. С помощью ЯМР-датчика можно увидеть, как движется вода в печени, и, соответственно, понять, как много в печени накопилось жира. Эксперименты на мышах показали, что устройство определяет фиброз c точностью 86%, а жировую болезнь печени – с точностью 92%; на то, чтобы получить результат, уходит всего 10 минут.

Правда, пока что «датчик жира» работает только на глубину 6 мм ниже кожи, поэтому использовать его можно только на человеческих мышцах или на мышах. Печень лежит глубоко в теле, и нужно будет ещё поработать, чтобы датчик смог её «разглядеть». Но в перспективе с таким устройством можно будет не только определять сам факт фиброза, но и его стадию. Фиброз печени необратим, но его можно замедлить или остановить изменениями в питании и лекарственными средствами, и устройство, которое позволяло бы на самых ранних стадиях замечать в печени избыток жира и фиброзной ткани, пришлось бы очень кстати.

05 декабрь 2020 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Когда жир помогает сердцу
Пророчества

Когда жир помогает сердцу

Жирная диета помогает перестроить сердечный обмен веществ в тех случаях, когда становится трудно получать энергию из углеводов.
Жир помогает клеткам бороться с инфекцией
Пророчества

Жир помогает клеткам бороться с инфекцией

Липидные капли в животных клетках убивают бактерий иммунными белками.
Почему женщины более восприимчивы к алкоголю
Пророчества

Почему женщины более восприимчивы к алкоголю

Согласно работе американских и австралийских исследователей, за последние сто лет во многих странах женщины так же пристрастились к спиртному, как и мужчины. Правда, последствия для девушек
Мышцы выделяют гормон, превращающий белый жир в бурый
Пророчества

Мышцы выделяют гормон, превращающий белый жир в бурый

Локализацию метастазов определяют интегрины опухолевых экзосом
Пророчества

Локализацию метастазов определяют интегрины опухолевых экзосом

Получены данные, впервые объясняющие давно известный эффект: у каждого типа раковых опухолей есть излюбленные органы для местазирования — так называемый органотропизм. Выяснилось, что это связано с
Уничтожение раковых стволовых клеток приостанавливает рост опухоли, но не убивает ее
Пророчества

Уничтожение раковых стволовых клеток приостанавливает рост опухоли, но не убивает ее

Американские ученые впервые исследовали роль «корней» рака — раковых стволовых клеток — в развитии первичной опухоли и метастазов при раке толстой и прямой кишки. Их эксперименты показали, что
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаФизики говорят, что Вселенная наполнена загадочной субстанцией, называемой «квинтэссенцией»Американская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавирусаПирамида Хеопса состоит из трёх пирамидХаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063Настоящий Монте-КристоЧем опасны идиоты?


Свежие Статьи
Байкальская нерпа охотится на планктон

Байкальская нерпа охотится на планктон

Старая Ладога оказалась больше, чем считалось

Старая Ладога оказалась больше, чем считалось

Как вовремя обнаружить жир в печени

Как вовремя обнаружить жир в печени

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+