Как вовремя обнаружить жир в печени

Опасный избыток жира в печени можно определить с помощью датчика, который следит за движением воды в живой ткани.

Цирроз печени случается не только из-за алкоголизма. Часто всё начинается с накопления жира в клетках печени – это называется стеатозом, или жировым гепатозом. Избыток жира провоцирует воспаление, а за воспалением начинается нарастание соединительной ткани, или фиброз. Уже сам по себе фиброз может доставить много неприятностей, потому что из-за соединительнотканных участков в печени нарушается кровообращение – соответственно, печень не может в должной мере выполнять свою работу. (А работы у неё, как известно, очень много, от обезвреживания токсинов до управления обменом веществ на уровне всего организма.) Но если фиброз будет усиливаться дальше, в конце концов, всё дойдёт до цирроза.

Накопление лишнего жира в печени может происходить по разным причинам, среди которых могут быть и генетические заболевания, и нездоровый образ жизни с ожирением. Если вовремя обнаружить, что печень стала накапливать жир, то можно успеть что-то сделать, но проблема в том, что обнаружить это довольно сложно. Фиброз диагностируют обычно уже тогда, когда у человека появляются явные клинические симптомы, вроде пожелтения кожи, утомляемости, болей и пр. Подтвердить фиброз может биопсия, когда фрагмент ткани достают из органа на анализ. Но она не всегда оказывается точной, потому что при биопсии можно захватить участок, не затронутый соединительнотканным перерождением (не говоря уже о том, что сама процедуры достаточно травматична).

Исследователи из Массачусетского технологического института предлагают в Nature Biomedical Engineering использовать для диагностики печени особый датчик, который показывает, сколько в печени жира или фиброзной соединительной ткани, и притом не требует никаких хирургических манипуляций. Этот датчик методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР) оценивает количество воды в ткани, и изначально его создавали, чтобы определять количество воды в мышцах до и после диализа.

Из-за жира и фиброзной ткани вода проходит через печень медленнее. С помощью ЯМР-датчика можно увидеть, как движется вода в печени, и, соответственно, понять, как много в печени накопилось жира. Эксперименты на мышах показали, что устройство определяет фиброз c точностью 86%, а жировую болезнь печени – с точностью 92%; на то, чтобы получить результат, уходит всего 10 минут.

Правда, пока что «датчик жира» работает только на глубину 6 мм ниже кожи, поэтому использовать его можно только на человеческих мышцах или на мышах. Печень лежит глубоко в теле, и нужно будет ещё поработать, чтобы датчик смог её «разглядеть». Но в перспективе с таким устройством можно будет не только определять сам факт фиброза, но и его стадию. Фиброз печени необратим, но его можно замедлить или остановить изменениями в питании и лекарственными средствами, и устройство, которое позволяло бы на самых ранних стадиях замечать в печени избыток жира и фиброзной ткани, пришлось бы очень кстати.