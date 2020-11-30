Запах помощи

Взаимовыручка у крыс зависит от обоняния.

Помогают друг другу не только люди, но и животные. Например, если крыса видит товарища, попавшего в трудную ситуацию, она стремится выручить его, даже если для этого приходится отложить на потом вкусный обед. Такое поведение свидетельствует о настоящей эмпатии, настоящем сопереживании, когда помогающий не ждёт никакой награды для себя – особенно, если учесть, что крысы помогают даже тем, кто не связан с ними никакими кровным узами.

Более того, крыса может заразить кого-нибудь другого своим альтруизмом с помощью собственного запаха. Исследователи из Бернского университета и Университета Гёттингена ставили эксперименты, в которых одна крыса могла помочь (а могла и не помочь) другой крысе. Помощь заключалась в том, чтобы подтолкнуть к клетке другой крысы поднос с едой. Сам помогающий никакого вознаграждения за свои действия не получал. Уровень эмпатии и альтруизма у крыс был разный: некоторые с готовностью помогали другому, а некоторых чужие проблемы вообще не волновали.

Но самое интересное случилось, когда запах помогающих – не помогающих крыс дали понюхать крысам, сидевшим в другой комнате. С этими другими крысами ставили такой же эксперимент – и оказалось, что их желание помочь можно простимулировать, если дать понюхать запах крысы-помощника. Даже если крыса сама по себе не горела желанием никому помогать, то такое желание у неё появлялось, если она чуяла запах крысы-альтруиста.

Причём речь идёт не столько о запахе животного, сколько именно о «запахе помощи». Желание помочь стимулировал только тот запах, который крыса-альтруист выделяла именно тогда, когда помогала сама. Обычный запах, которым альтруист пахнет всё время, никакого эффекта не оказывал.

Представим, например, что на улице упал человек, и вы бросились помочь ему подняться. В тот момент, когда вы начали поднимать его, ваш запах изменился, и от этого вашего запаха у людей вокруг тоже повысился альтруизм: кто-то, допустим, предложил очень старому человеку донести его сумку до дома, кто-то подал милостыню нищему и т. д. Вообще говоря, распространению альтруизма у людей служит личный пример: посмотрев на чьё-то поведение, начинаешь вести себя так же. Хотя было бы интересно узнать, не замешаны ли в нашем альтруистичном поведении какие-нибудь запахи.

Результаты исследований опубликованы в Proceedings of the Royal Society B