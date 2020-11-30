Любителей риска выдаёт мышь

Движения компьютерной мышью отличают рисковых людей от тех, кто рисковать не любит.

Не все из нас легко принимают сложные решения. Многие колеблются, идти на риск, или выбрать более безопасный путь, хотя бы и поступившись выгодой. Колебания выдают неоднородность характера: мало кто представляет собой цельную рисковую натуру или, наоборот, абсолютного сторонника безопасности. Обычно в человеке то и другое сочетается в определённой пропорции. И эту пропорцию между любителем риска и сторонником безопасности можно легко определить с помощью мышиного теста.

Исследователи из Университета штата Огайо и Йельского университета поставили эксперимент, в котором участвовали несколько сотен добровольцев – сидя перед монитором, каждый должен был сделать какой-то выбор и нажать мышью на левую или правую иконку. Если человек, например, нажимал на правый значок, он либо получал десять долларов, либо терял пять – вероятность того и другого была 50%. Если человек нажимал на левый значок, то он ничего не получал и ничего не терял. Варианты игры были разные, но суть оставалась одна – выгодное, но рискованное предложение против безопасного, но невыгодного.

В некоторых случаях участники эксперимента сразу двигали мышкой влево или вправо – то есть они сразу решали, что им нужно, и не испытывали никакого внутреннего конфликта. Но было много и таких, которые сначала вели мышь влево, а потом вправо, или наоборот. То есть человек сначала собирался рискнуть, а потом передумывал, и наоборот, сначала решал не рисковать, а потом всё-таки желание выигрыша побеждало. В статье в PNAS авторы пишут, что по движениям мыши можно более точно охарактеризовать человека как любителя или нелюбителя риска. Тот, кто сразу выбирает риск, отличается от того, кто тоже выбирает риск, но перед этим колеблется. Насколько серьёзным был внутренний конфликт, можно оценить по тому, насколько близко оказалась мышь к отвергнутому варианту.

Более того, по движениям мыши можно надёжно предсказать, как человек будет вести себя в других подобных ситуациях. В другой серии опытов исследователи изменили правила игры и попросили людей представить себя биржевыми трейдерами. Оказалось, что поведение этих «трейдеров» вполне можно предсказать по тому, как они двигали мышью в предыдущих экспериментах. Очевидно, что и поведение настоящих трейдеров можно описать по движениям мыши. Выбирать между более и менее рискованными сценариями приходится не только финансистам. Можно предположить, что тест с мышью возьмут на вооружение самые разные компании и учреждения, чтобы проверять с его помощью тех, кто собирается у них работать.