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Каменные муравьи

Муравьи-листорезы прикрываются от врагов минеральной защитой.

Совсем недавно мы писали о сверхпрочном жуке, который остаётся в живых, даже если по нему проедет автомобиль. Муравьи-листорезы Acromyrmex echinatior не могут составить ему конкуренцию, тем не менее, им удалось найти свой, довольно оригинальный способ сделать своё тело прочнее: исследователи из Университета Висконсина в Мэдисоне пишут в Nature Communications, что эти муравьи стали снаружи каменными.

Каменные муравьи
Муравей-листорез Acromyrmex echinatior; слой кальцита на экзоскелете заметен по белому блеску. (фото: Hongjie Li etq al., Nature Communications, 2020) Открыть в полном размере ‹ ›

Муравьи-листорезы живут тем, что выращивают грибы на фарше из листьев: грибы растут на пережёванных листьях, а муравьи едят грибы. Важную роль во всём этом играет микрофлора муравьёв, как внутренняя, так и наружная – бактерии на теле муравьёв не должны вредить грибным фермам.

Как пишет портал ScienceNews, сотрудники лаборатории Кэмерона Керри (Cameron R. Currie), изучавшие микрофлору муравьёв, заметили на муравьях блестящие участки. Первое предположение было, что это какой-то воск, какие-то органические вещества, результат работы бактерий. Но ничто из того, что удаляет органику с поверхностей, не снимало блеск с муравьёв. Тогда муравьёв обработали средством для полоскания рта, которое снимает минеральный налёт на зубах, и блеск с муравьёв исчез.

Дальнейшие эксперименты показали, что минерал, которым покрыты муравьи A. echinatior – это кальцит с высокой примесью магния. Несмотря на то, что слой кальцита довольно тонок и составляет всего 7% от общей толщины покровов тела, он вдвое усиливает прочность экзоскелета. От автомобиля минеральный слой не спасёт, но спасёт от других муравьёв. Когда мелкие рабочие муравьи A. echinatior сталкивались с более крупным солдатом Atta cephalotes (тоже вид листорезов) в пропорции трое рабочих против одного солдата, то благодаря каменному щиту на теле все рабочие выживали. А вот если их лишали минеральной защиты, все рабочие погибали.

Как у муравьёв образуется кальцитовый слой на экзоскелете, пока неясно. Авторы работы полагают, что тут определённую роль играют те же бактерии, но окончательно понять это можно будет только после дальнейших исследований.

29 ноябрь 2020 /
Пророчества
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