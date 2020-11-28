Грифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарываться

Если альфа-цесарки ведут себя возмутительно, подчинённые оставляют их одних.

У многих социальных животных во главе группы стоит кто-то главный, самец или самка. Альфа, независимо от пола, имеет право на самые лучшие куски и на любого брачного партнёра. Право альфы – право силы, и сместить его с вершины социальной пирамиды может только кто-то такой же сильный, ловкий и умный (потому что ум – тоже сила).

Но это не значит, что вся остальная группа просто терпит тиранию лидера. Например, у грифовых цесарок альфа нередко склоняется перед общим мнением – если общее мнение таково, что альфа уж слишком зарвался в своём альфачестве. Они бродят по африканским саваннам довольно большими группами, в которых может быть больше 60 птиц, образовывая сложные межгрупповые политические альянсы. Внутри группы есть явная иерархия с альфа-особями на самом верху. Доминантные цесарки всегда могут отогнать от еды других, и они же определяют, куда двигается вся группа.

Но какое-то время назад исследователи заметили, что маршрут группы зависит также от мнения остальных особей – можно сказать, направление движения решается чем-то вроде голосования. Сотрудники Института поведения животных Общества Макса Планка попытались выяснить, как происходит голосование среди цесарок и почему они вдруг перестают доверять лидеру и начинают высказывать собственное мнение. Оказалось, всё зависит от поведения альфы. Если лидер единолично занимает участок, где еды особенно много, и сгоняет с этого участка других особей, то те, кого он согнал, объединяются и уводят группу в какую-то другую сторону – не туда, куда собирался идти лидер. Получается, альфа остаётся в одиночестве, а в одиночестве цесаркам оставаться опасно – одной птице трудно заметить опасность вовремя, и она представляет собой более удобную мишень для нападения.

Можно сказать, что голосуя ногами, цесарки не позволяют своим лидерам зарываться в их лидерских претензиях. Такое поведение отмечают не только у цесарок, но и у других социальных животных, у которых в группах время от времени возникает сильное неравенство между вожаками и «народом». Могут быть и другие варианты – например, голуби отправляют в отставку некомпетентных лидеров, которые выбирают для стаи неправильный маршрут. Ещё один пример: рыбы-цихлиды, которые, разумеется, боятся агрессивных альф, но не слишком прислушиваются к их мнению. Разные политические аналогии тут напрашиваются сами собой, но они слишком очевидны, чтобы их стоило проговаривать в явном виде.

Результаты исследований опубликованы в Science Advances.