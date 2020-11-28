» » Грифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарываться

Грифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарываться

Если альфа-цесарки ведут себя возмутительно, подчинённые оставляют их одних.

У многих социальных животных во главе группы стоит кто-то главный, самец или самка. Альфа, независимо от пола, имеет право на самые лучшие куски и на любого брачного партнёра. Право альфы – право силы, и сместить его с вершины социальной пирамиды может только кто-то такой же сильный, ловкий и умный (потому что ум – тоже сила).

Грифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарываться
Грифовые цесарки. (фото: Sankara Subramanian / Flickr.com) Открыть в полном размере ‹ ›

Но это не значит, что вся остальная группа просто терпит тиранию лидера. Например, у грифовых цесарок альфа нередко склоняется перед общим мнением – если общее мнение таково, что альфа уж слишком зарвался в своём альфачестве. Они бродят по африканским саваннам довольно большими группами, в которых может быть больше 60 птиц, образовывая сложные межгрупповые политические альянсы. Внутри группы есть явная иерархия с альфа-особями на самом верху. Доминантные цесарки всегда могут отогнать от еды других, и они же определяют, куда двигается вся группа.

Но какое-то время назад исследователи заметили, что маршрут группы зависит также от мнения остальных особей – можно сказать, направление движения решается чем-то вроде голосования. Сотрудники Института поведения животных Общества Макса Планка попытались выяснить, как происходит голосование среди цесарок и почему они вдруг перестают доверять лидеру и начинают высказывать собственное мнение. Оказалось, всё зависит от поведения альфы. Если лидер единолично занимает участок, где еды особенно много, и сгоняет с этого участка других особей, то те, кого он согнал, объединяются и уводят группу в какую-то другую сторону – не туда, куда собирался идти лидер. Получается, альфа остаётся в одиночестве, а в одиночестве цесаркам оставаться опасно – одной птице трудно заметить опасность вовремя, и она представляет собой более удобную мишень для нападения.

Можно сказать, что голосуя ногами, цесарки не позволяют своим лидерам зарываться в их лидерских претензиях. Такое поведение отмечают не только у цесарок, но и у других социальных животных, у которых в группах время от времени возникает сильное неравенство между вожаками и «народом». Могут быть и другие варианты – например, голуби отправляют в отставку некомпетентных лидеров, которые выбирают для стаи неправильный маршрут. Ещё один пример: рыбы-цихлиды, которые, разумеется, боятся агрессивных альф, но не слишком прислушиваются к их мнению. Разные политические аналогии тут напрашиваются сами собой, но они слишком очевидны, чтобы их стоило проговаривать в явном виде.

Результаты исследований опубликованы в Science Advances.

28 ноябрь 2020 /
Пророчества
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Следы древнейших животных оказались следами водорослей
Пророчества

Следы древнейших животных оказались следами водорослей

Молекулы водорослей Криогения со временем стали похожи на молекулы губок.
Раковые клетки метастазируют с чужой помощью
Пророчества

Раковые клетки метастазируют с чужой помощью

Опухолевые клетки начинают быстро расти и активно путешествовать под действием молекулярных сигналов от своих соседей.
Память ухудшается при многозадачности
Пророчества

Память ухудшается при многозадачности

Переключая внимание с одного на другое, мы с трудом вспоминаем, что делали перед этим.
Старые шимпанзе ценят взаимную дружбу
Пророчества

Старые шимпанзе ценят взаимную дружбу

С возрастом самцы шимпанзе становятся миролюбивее и проводят больше времени со старыми друзьями.
Как дружат львы
Пророчества

Как дружат львы

Прайды львиных самцов состоят из родственников – но не только.
Социальная сеть гайанских дельфинов
Пророчества

Социальная сеть гайанских дельфинов

На фото изображены гайанские дельфины (Sotalia guianensis), обитающие в прибрежных районах восточного побережья Южной Америки...
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Астероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?Американская компания Pfizer объявила о создании рабочей вакцины от коронавирусаСоздано огромное изображение Млечного Пути размером 50 000 x 25 000 пикселейПирамида Хеопса состоит из трёх пирамидНастоящий Монте-Кристо


Свежие Статьи
Грифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарываться

Грифовые цесарки не позволяют своим лидерам зарываться

Следы древнейших животных оказались следами водорослей

Следы древнейших животных оказались следами водорослей

Земля оказалась ближе к черной дыре на 2000 световых лет

Земля оказалась ближе к черной дыре на 2000 световых лет

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+