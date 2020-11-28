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Следы древнейших животных оказались следами водорослей

Молекулы водорослей Криогения со временем стали похожи на молекулы губок.

Считается, что первые многоклеточные животные появились в Эдиакарском периоде, длившемся с 635 по 542 млн лет назад. Существа, обитавшие во время Эдиакария, долго ставили исследователей в тупик – было непонятно, кто они, растения, животные или бактериальные колонии. Лишь недавно удалось определить, по крайней мере, для некоторых из них, кто есть кто. В частности, два года назад мы писали, что одно из самых известных эдиакарских существ по имени дикинсония оказалось животным.

Следы древнейших животных оказались следами водорослей
(фото: waldru / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Однако некоторые палеонтологические находки говорили о том, что первые многоклеточные животные могли появиться намного раньше, в Криогении, между 720 и 635 млн лет назад. У тогдашних живых существ не было ни скелета, ни твёрдой оболочки, и всё, что можно найти сейчас, это либо отпечатки, либо какие-то химические следы. О том, что животные существовали уже в Криогении, предположили именно по химическим следам. Десять лет назад в геологических отложениях того времени обнаружили стероидные молекулы, которые, судя по их строению, были синтезированы животными – кем-то вроде обыкновенных губок.

Но буквально на днях в Nature Ecology and Evolution вышло две статьи, в которых говорится, что на самом деле эти стероиды принадлежали водорослям. Сотрудники Института биогеохимии Общества Макса Планка, Австралийского национального университета, Калифорнийского технологического института и других научных центров выяснили, что растительные стероидные молекулы становятся похожи на животные в результате геохимических процессов. Эти удалось показать и в эксперименте, имитирующем химические и физические реакций в геологических породах: растительные стероиды в руках экспериментаторов превратились в животные.

Во времена Криогения никаких других растений, кроме водорослей, на Земле быть не могло, так что те стероиды, которые якобы принадлежали губкам, на самом деле принадлежали водорослям. Результаты исследований в первую очередь говорят о том, что в палеонтологических исследованиях не стоит сильно доверять подобным молекулярным признакам, и что первые многоклеточные животные по-прежнему относятся к Эдиакарскому периоду. Хотя не исключено, что они возникли ещё раньше, но у нас нет твёрдых тому доказательств, твёрдых во всех смыслах.

28 ноябрь 2020 /
Пророчества
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