Кислород останавливает старение

После гипербарической оксигенации иммунные клетки становятся моложе.

Гипербарическую оксигенацию используют при кессонной болезни, отравлении угарным газом, при травмах, которые привели к сильной потере крови, при ожогах, при сильных инфекциях (хотя не во всех случаях её эффективность пока что подтверждена). Суть процедуры в том, что пациент находится в камере (барокамере) с давлением, которое выше, чем обычное атмосферное. В таких условиях кровь лучше насыщается кислородом – его переносят не только эритроциты, но и в значительной мере плазма крови.

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили, что после гипербарической оксигенации у иммунных клеток человека удлиняются теломеры. Так называют концевые участки хромосом, в которых не закодировано никакой генетической информации. Их задача в том, чтобы защищать остальную хромосому от повреждений. Теломеры со временем укорачиваются, и чем он короче, тем больше вероятность разных возрастных аномалий. Поэтому их называют одним из индикаторов старения.

С другой стороны, у клеток есть фермент, который может удлинять теломеры, но обычно этот фермент неактивен. Насыщение крови кислородом, видимо, как-то его активирует. Эксперименты ставили с 35 добровольцами старше 64 лет – в течение трёх месяцев они прошли 60 сеансов гипербарической оксигенации. В результате в иммунных клетках крови теломеры удлинились на 20–38%. То есть оксигенация не просто остановила старение, но и обратила его вспять – во всяком случае, в этих клетках.

Более того, как пишут авторы в статье в журнале Aging, в крови на 11–37% уменьшилась доля состарившихся клеток. В них, несмотря на все процессы старения, не включается программа клеточного самоуничтожения, как оно должно быть в норме. В итоге клетка, состарившись, продолжает жить и стареть ещё глубже, и при этом она выделяет разные вещества, которые портят жизнь другим клеткам. Эксперименты на животных показали, что если очистить организм от состарившихся клеток, это предотвращает некоторые возрастные болезни и продлевает жизнь.

От иммунитета у нас зависит очень и очень много. Возможно, с помощью гипербарической оксигенации, которая его омолаживает, нам удастся то же, что получается с мышами: отсрочить возрастные болезни и увеличить продолжительность жизни. Хотя всё равно здесь рано или поздно нужно выяснить механизм, связывающий омоложение с повышенным уровнем кислорода в крови.