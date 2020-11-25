Китайское лекарственное растение замаскировалось от людей
Чтобы его не заметили люди, рябчик Делавэя сливается с каменистыми склонами гор, на которых он растёт.
фото: Y. Niu / Kunming Institute of Botany) Открыть в полном размере ‹ ›
Растение под названием рябчик Делавэя, растущее в Гималаях и Сино-Тибетских горах, давно пользуется популярностью в традиционной китайской медицине – его луковицы собирают для лекарственных порошков уже более 2000 лет. При этом луковиц для лекарств нужно много: их уходит аж 3500 всего на один килограмм лечебного порошка (который, как пишет портал ScienceNews, стоит $480).
Рябчик Делавэя растёт на серых каменистых склонах, на которых зелёные листья и стебли легко заметить. Однако некоторые растения рябчика, видимо, поняли, что пользуются слишком большой популярностью среди людей, и попытались замаскироваться. Исследователи из Ботанического института в Куньмине и Университета Эксетера сравнили, как выглядят рябчики (ещё раз напомним, что речь идёт о растениях) на разных территориях – там, где их активно собирают, и там, где их не очень активно собирают. Дело в том, что среди рябчиков Делавэя есть довольно тускло окрашенные: их стебли и листья по цвету выглядят как окружающие их камни, и заметить их довольно трудно. Поначалу исследователи предположили, что растения так маскируются от травоядных животных, но на самом деле рябчики той и другой окраски было одинаковое число погрызов и покусов. То есть дело тут не в животных.
И тогда авторы работы подумали, что дело в людях. Чтобы сравнить, где как собирают рябчиков, хорошо бы иметь подробные отчёты сборщиков за сотни много лет. Таких многовековых отчётов, увы, тут нет, зато есть данные сборщиков растений в период с 2014 по 2019 и с разных территорий. На этих разных территориях растения растут тоже по-разному: где-то луковицу выкопать легко, а где-то нет – нужно перекидать несколько слоёв камней.
Оказалось, что там, где рябчиков собирать проще, они окрашены под камни, а там, где их собирать труднее, они выглядят ярко-зелёными и хорошо заметными. В статье в Current Biology авторы пишут, что окраску растений сравнивали не только на глаз, но и с помощью специальных спектрометрических методов, для большей объективности. фото с разными рябчиками показывали другим людям, и им тоже было трудно найти замаскировавшееся растение, сливающееся с каменистым фоном.
Иными словами, условия среды в лице сборщиков лекарственных растений дали преимущество тем рябчикам, которые были посерее и понезаметнее – у них оставался шанс избежать человеческих рук и оставить потомство. А вот у тех растений, которых было легко заметить и при этом легко собрать, таких шансов не было. Возможно, с изменившейся окраской рябчикам Делавэя стало труднее привлекать опылителей и фотосинтезировать, но плюсы от маскировки перевесили минусы.
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