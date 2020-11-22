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Жара гонит собачьих клещей на человека

При температуре выше 37 °С коричневые собачьи клещи начинают искать человеческой крови.

Жара гонит собачьих клещей на человека
Бурый собачий клещ Rhipicephalus sanguineus. (фото: Wikipedia) Открыть в полном размере ‹ ›

Коричневые собачьи клещи переносят бактерий из рода риккетсий, которые могут быть довольно опасными для человека. Например, они вызывают пятнистую лихорадку Скалистых гор – острое инфекционное заболевание, от которого даже при своевременном лечении антибиотиками умирают 5–8% (без антибиотиков смертность достигает 30%). Кроме того, есть данные, что коричневый собачий клещ переносит вирус конго-крымской геморрагической лихорадки – ещё одной острой инфекции, которая сопровождается сильным повышением температуры, болями, общей интоксикацией, кровотечениями и пр.; летальность при конго-крымской геморрагической лихорадке составляет от 2 до 50%.

Коричневые собачьи клещи, как понятно по названию, обычно живут на собаках, но иногда переходят с собак на человека. Учитывая, насколько опасные бактерии и вирусы они переносят, хотелось бы в точности знать, что именно заставляет клещей кусать людей. Один из факторов – это отсутствие привычного хозяина: если клещ не найдёт собаку, он начнёт пить человеческую кровь.

А вот другой фактор – это температура. Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе поставили эксперимент с собаками и людьми, которых сажали в большие деревянные ящики. Ящики были соединены пластиковыми трубами. В середину каждой трубы сажали двадцать клещей и наблюдали, на чей запах они поползут, на человеческий или на собачий. (Достичь цели клещи не могли – и люди, и собаки были защищены от них сеткой.) Эксперимент ставили при 23,3 °С и при 37,8 °С.

Выяснилось, что при умеренной температуре большинство клещей вообще предпочитают никуда не ползти. Те, которые всё-таки начинают куда-то ползти, предпочитают собак. При высокой температуре картина меняется: пассивных клещей, которые никуда не ползут, становится меньше, а из активных большинство отправляется к человеку.

При этом, как пишет портал LiveScience, такое явное изменение в поведении было видно только у тех клещей, которых собрали в жарких районах. Клещи, живущие на территориях с умеренной температурой, в целом к экспериментальной жаре относились равнодушно – при 37,8 °С их пристрастия к тому или иному хозяину не менялись. Свои результаты исследователи доложили на ежегодной конференции Американского общества тропических болезней и гигиены.

Остаётся непонятным, почему клещи в жару начинают предпочитать людей, и почему вкусы меняются только у тех из них, кто обитает в жарком климате. Однако новые данные согласуются с более ранними наблюдениями, которые говорят о том, что коричневые собачьи клещи чаще кусают людей именно в жару. И какие бы мотивы ни двигали клещами, эту их особенность поведения стоит учитывать в различных санитарно-эпидемиологических прогнозах.

22 ноябрь 2020 /
Пророчества
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