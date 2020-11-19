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Электронные сигареты мешают противовирусному иммунитету

У тех, кто курит электронные и обычные сигареты, хуже работают гены, помогающие иммунной системе бороться с вирусами.

Сотрудники Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл решили проверить, как реагирует на вирусы иммунитет у тех, кто курит обычные сигареты, и у тех, кто курит электронные сигареты. Для этого добровольцам в возрасте от 18 до 40 лет вводили ослабленный вирус гриппа, имитируя настоящую инфекцию. Особой опасности ослабленный вирус не представлял, иммунитет на него всё равно должен был отреагировать с сопутствующими симптомами.

Электронные сигареты мешают противовирусному иммунитету
(фото: VAKSMANV101 / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

У всех участников эксперимента симптомы были одинаковые, то есть нельзя было сказать, что кто-то эту псевдоинфекцию перенёс хуже, а кто-то лучше. Тем не менее, в American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology авторы пишут, что у курильщиков хуже работали гены, которые управляют антивирусным иммунным ответом и которые помогают предотвратить повторную инфекцию. Проявлялось это, в частности, меньшим уровнем антител против вируса по сравнению с теми, кто не курил. Что самое главное, иммунные гены хуже работали и у обычных курильщиков с обычными сигаретами, и у тех, которые пользовались электронными устройствами.

То, что симптомы у курильщиков и у не-курильщиков были одинаковые, говорит о том, что для ослабленного вируса хватило и ослабленных мощностей иммунитета. Однако из результатов не следует, что иммунные гены у курильщиков работают настолько плохо, чтобы не справиться с настоящей инфекцией. Тем не менее, здесь, очевидно, в скором времени стоит ждать новых исследований, в которых влияние обычных электронных сигарет на противовирусный иммунитет изучат более пристально. (И эти исследования будут выполнены тем скорее, чем дольше с нами будет оставаться другой вирус, к которому сейчас приковано всеобщее внимание.)

19 ноябрь 2020 /
Пророчества
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