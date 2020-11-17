» » Фитнес против депрессии

Фитнес против депрессии

Хорошая физическая форма защищает от проблем с психикой на многие годы.

Фитнес против депрессии
(фото: BrianAJackson / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Мы часто слышим, что спорт, фитнес, вообще физические упражнения помогают от стресса, тревожности, депрессии. Сотрудники Университетского колледжа Лондона лишний раз это подтвердили, изучив психическое состояние примерно 153 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Исследователи использовали большую базу данных, в которой были собраны разнообразные медицинские сведения о множестве людей за много лет. Физическую форму этих 153 тысяч оценивали по аэробным и силовым упражнениям. Аэробным упражнением служил велотренажёр с постепенно возрастающей нагрузкой; в силовом упражнении нужно было сжать ладонь в кулак, и специальный датчик показывал, насколько сильны мышцы руки. Психическое состояние оценивали с помощью опросников, которые выявляли симптомы депрессии и хронической тревожности.

Спустя семь лет те же люди снова отвечали на психологические опросники. Оказалось, что те, кто семь лет назад был в хорошей физической форме, лучше чувствуют себя психологически – депрессия и тревожность возникали среди них за эти годы реже. А вот у тех, кто был в плохой физической форме, психологические проблемы возникали чаще.

В статье в BMC Medicine говорится, что среди людей с самыми плохими физическими результатами вероятность депрессии была выше на 98% , а вероятность хронической тревожности – на 60% по сравнению с теми, чьи физические результаты были лучше всех. (Авторы работы, естественно, учитывали влияние других важных факторов, таких как диета, социоэкономическое положение, хронические заболевания и пр.)

Строго говоря, речь тут не столько о физических упражнениях, сколько о физической форме – именно она защищает от депрессии. Конечно, физические упражнения улучшают физическую форму, но дело всё в том, как ими заниматься – тут важен именно результат.

17 ноябрь 2020 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Память ухудшается при многозадачности
Пророчества

Память ухудшается при многозадачности

Переключая внимание с одного на другое, мы с трудом вспоминаем, что делали перед этим.
Спорт помогает бороться с раком
Пророчества

Спорт помогает бороться с раком

Физические упражнения повышают активность иммунных клеток, истребляющих клетки опухолей.
Как мы чувствуем мочевой пузырь
Пророчества

Как мы чувствуем мочевой пузырь

В клетках мочевого пузыря нашли белки механического растяжения.
Сколько животных может заразить новый коронавирус
Пророчества

Сколько животных может заразить новый коронавирус

Среди млекопитающих, кого сравнительно легко мог бы заразить новый коронавирус SARS-CoV-2, оказались гориллы, панды и овцы.
Игра в куклы тренирует эмпатию
Пророчества

Игра в куклы тренирует эмпатию

Куклы стимулируют в детском мозге зону коры, которая помогает понимать других людей.
Круглые черви реагируют на физические нагрузки так же, как люди
Пророчества

Круглые черви реагируют на физические нагрузки так же, как люди

Ученые из США и Бельгии показали, что круглый червь Caenorhabditis elegans так же способен к физическим тренировкам, как и мы. И, более того, физиологические изменения и изменения активности ряда
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Ответ на вопрос – зачем в древности был нужен и как использовался «Римский додекаэдр».Америка-2020 как АтлантидаКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Испанка: пандемия, о которой знает каждый, и о которой не известно ничегоАстероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?25 книг, верно предсказавших будущееНАСА и Nokia построят первую сеть 4G на Луне


Свежие Статьи
Фитнес против депрессии

Фитнес против депрессии

Что такое электрон и электронное облако?

Что такое электрон и электронное облако?

Последний известный в мире белый жираф получил устройство слежения

Последний известный в мире белый жираф получил устройство слежения

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+