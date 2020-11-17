Фитнес против депрессии
Хорошая физическая форма защищает от проблем с психикой на многие годы.
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Мы часто слышим, что спорт, фитнес, вообще физические упражнения помогают от стресса, тревожности, депрессии. Сотрудники Университетского колледжа Лондона лишний раз это подтвердили, изучив психическое состояние примерно 153 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.
Исследователи использовали большую базу данных, в которой были собраны разнообразные медицинские сведения о множестве людей за много лет. Физическую форму этих 153 тысяч оценивали по аэробным и силовым упражнениям. Аэробным упражнением служил велотренажёр с постепенно возрастающей нагрузкой; в силовом упражнении нужно было сжать ладонь в кулак, и специальный датчик показывал, насколько сильны мышцы руки. Психическое состояние оценивали с помощью опросников, которые выявляли симптомы депрессии и хронической тревожности.
Спустя семь лет те же люди снова отвечали на психологические опросники. Оказалось, что те, кто семь лет назад был в хорошей физической форме, лучше чувствуют себя психологически – депрессия и тревожность возникали среди них за эти годы реже. А вот у тех, кто был в плохой физической форме, психологические проблемы возникали чаще.
В статье в BMC Medicine говорится, что среди людей с самыми плохими физическими результатами вероятность депрессии была выше на 98% , а вероятность хронической тревожности – на 60% по сравнению с теми, чьи физические результаты были лучше всех. (Авторы работы, естественно, учитывали влияние других важных факторов, таких как диета, социоэкономическое положение, хронические заболевания и пр.)
Строго говоря, речь тут не столько о физических упражнениях, сколько о физической форме – именно она защищает от депрессии. Конечно, физические упражнения улучшают физическую форму, но дело всё в том, как ими заниматься – тут важен именно результат.
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