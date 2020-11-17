Фитнес против депрессии

Хорошая физическая форма защищает от проблем с психикой на многие годы.

Мы часто слышим, что спорт, фитнес, вообще физические упражнения помогают от стресса, тревожности, депрессии. Сотрудники Университетского колледжа Лондона лишний раз это подтвердили, изучив психическое состояние примерно 153 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Исследователи использовали большую базу данных, в которой были собраны разнообразные медицинские сведения о множестве людей за много лет. Физическую форму этих 153 тысяч оценивали по аэробным и силовым упражнениям. Аэробным упражнением служил велотренажёр с постепенно возрастающей нагрузкой; в силовом упражнении нужно было сжать ладонь в кулак, и специальный датчик показывал, насколько сильны мышцы руки. Психическое состояние оценивали с помощью опросников, которые выявляли симптомы депрессии и хронической тревожности.

Спустя семь лет те же люди снова отвечали на психологические опросники. Оказалось, что те, кто семь лет назад был в хорошей физической форме, лучше чувствуют себя психологически – депрессия и тревожность возникали среди них за эти годы реже. А вот у тех, кто был в плохой физической форме, психологические проблемы возникали чаще.

В статье в BMC Medicine говорится, что среди людей с самыми плохими физическими результатами вероятность депрессии была выше на 98% , а вероятность хронической тревожности – на 60% по сравнению с теми, чьи физические результаты были лучше всех. (Авторы работы, естественно, учитывали влияние других важных факторов, таких как диета, социоэкономическое положение, хронические заболевания и пр.)

Строго говоря, речь тут не столько о физических упражнениях, сколько о физической форме – именно она защищает от депрессии. Конечно, физические упражнения улучшают физическую форму, но дело всё в том, как ими заниматься – тут важен именно результат.