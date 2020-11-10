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Растительное изобилие ограничивает вредителей

Чем больше видов растений произрастает в экосистеме, тем меньше они страдают от растительноядных насекомых

Биоразнообразие – это количество видов живых организмов, которых можно найти в той или иной экосистеме. Например, если на одном лугу у нас растёт всего десять видов трав, а на другом – пятьдесят, то на втором лугу растительное разнообразие будет больше.

Растительное изобилие ограничивает вредителей
(фото: kamchatka / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Часто говорят, что большое биоразнообразие – лучше, чем небольшое, что с большим биоразнообразием экосистема более устойчива и что большое разнообразие может быть полезнее даже с практической точки зрения. Исследователи из Лейпцигского университета, Йенского университета имени Фридриха Шиллера и других научных центров Германии, Австралии и США экспериментально показали, какая польза может быть от большого растительного разнообразия. Они два года наблюдали за подопытными растительными сообществами в Европе и в Северной Америке. Растительные сообщества и там, и там были разные: в одних рос только какой-то один вид растений, другие были похожи на кусочек естественного луга со множеством разных видов.

Оказалось, что если растения произрастают в разнообразном окружении, их меньше едят насекомые. При большом разнообразии растения теряют из-за насекомых наполовину меньше биомассы, чем когда они растут в монокультуре. Объяснить это можно тем, что у членистоногих вредителей есть свои вкусовые предпочтения, и в разнообразном растительном сообществе насекомому, во-первых, труднее найти то, что больше всего хочется, а во-вторых, самого вкусного растения будет меньше.

С другой стороны, самих растительноядных насекомых тоже кто-то ест – пауки, хищные жуки, наездники и т. д. В статье в Science Advances говорится, что на территории с большим разнообразием растений насекомым-хищникам живётся лучше: их больше по биомассе и они активнее питаются, чем такие же хищные насекомые, обитающие на участке с растительной монокультурой. Объяснения тут могут быть разные, одно из них – что в разнообразном растительном окружении паукам, хищным жукам и пр. легче спрятаться от птиц и млекопитающих.

Как бы то ни было, большое растительное разнообразие ограничивает растительноядных насекомых-вредителей, и, как следствие, продуктивность растений оказывается больше. Разумеется, если говорить о сельскохозяйственных полях с пшеницей или кукурузой, то на них вряд ли можно устроить большое биоразнообразие. Но вот вокруг сельскохозяйственных территорий биоразнообразие могло бы быть очень полезным: если вредителям будет непросто жить вокруг сельскохозяйственных полей, то и на полях их будет меньше.

10 ноябрь 2020 /
Пророчества
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