Скотоводы бронзового века оказались не такими уж мобильными

Индоевропейские языки, домашнюю лошадь и повозки в Европу принесли миграции идей, а не людей. Во всяком случае, так считают авторы новой статьи.

Скотоводы, которые в бронзовом веке жили на Северном Кавказе и в соседних степях, были не такими уж мобильными, как считалось ранее. Об этом группа исследователей пишет в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.

Её авторы сделали изотопный анализ останков 105 человек и 50 животных из восьми археологических памятников, которые в совокупности датируются V–I тысячелетиями до н.э. Соотношения изотопов позволили установить, как питались люди и животные. Выяснилось, что жители Северного Кавказа и Предкавказья в бронзовом веке ели, в основном, ту пищу, которую получали в тех же ландшафтах, в каких они были похоронены. Это значит, что скотоводы жили в границах одних и тех же ландшафтных зон, и не перемещались между степями, лесостепями и горными районами.

Результаты исследования противоречат существующей точке зрения о том, как распространялись идеи в бронзовом веке. Раньше считалось, что именно скотоводы юга России были носителями новшеств – повозок, металлического оружия, одомашненных лошадей, а также индоевропейских языков. Исследователи предполагали, что эти «новинки» скотоводы принесли в Европу во время миграций. Но данные нового изотопного анализа этому противоречат. Возможно, идеи перемещались не вместе с людьми, а из уст в уста, считают авторы статьи.

Интересен и ещё один их вывод. У носителей разных археологических культур Северного Кавказа и Предкавказья тип рациона был примерно одинаковый и соответствовал природным условиям. Не было разницы в питании между теми, кто похоронен в богатых могилах, и «бедняками», мужчинами, женщинами или детьми.

По материалам Базельского университета и исторического факультета МГУ



