Скотоводы бронзового века оказались не такими уж мобильными
Индоевропейские языки, домашнюю лошадь и повозки в Европу принесли миграции идей, а не людей. Во всяком случае, так считают авторы новой статьи.
фото: Sabine Reinhold / University of Basel. Knipper C. et al. / PLoS ONE. ‹ › Открыть в полном размере
Скотоводы, которые в бронзовом веке жили на Северном Кавказе и в соседних степях, были не такими уж мобильными, как считалось ранее. Об этом группа исследователей пишет в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.
Её авторы сделали изотопный анализ останков 105 человек и 50 животных из восьми археологических памятников, которые в совокупности датируются V–I тысячелетиями до н.э. Соотношения изотопов позволили установить, как питались люди и животные. Выяснилось, что жители Северного Кавказа и Предкавказья в бронзовом веке ели, в основном, ту пищу, которую получали в тех же ландшафтах, в каких они были похоронены. Это значит, что скотоводы жили в границах одних и тех же ландшафтных зон, и не перемещались между степями, лесостепями и горными районами.
Результаты исследования противоречат существующей точке зрения о том, как распространялись идеи в бронзовом веке. Раньше считалось, что именно скотоводы юга России были носителями новшеств – повозок, металлического оружия, одомашненных лошадей, а также индоевропейских языков. Исследователи предполагали, что эти «новинки» скотоводы принесли в Европу во время миграций. Но данные нового изотопного анализа этому противоречат. Возможно, идеи перемещались не вместе с людьми, а из уст в уста, считают авторы статьи.
Интересен и ещё один их вывод. У носителей разных археологических культур Северного Кавказа и Предкавказья тип рациона был примерно одинаковый и соответствовал природным условиям. Не было разницы в питании между теми, кто похоронен в богатых могилах, и «бедняками», мужчинами, женщинами или детьми.
По материалам Базельского университета и исторического факультета МГУ
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