На Рюриковом городище нашли старейшую на севере Руси счётную бирку
С её помощью, с большой вероятностью, считали шкурки пушных зверей.
фото: Н.В. Хвощинская, Е.К. Блохин / ИИМК РАН. фото: Н.В. Хвощинская, Е.К. Блохин / ИИМК РАН. ‹ › Открыть в полном размере
На Рюриковом городище нашли счётную деревянную бирку конца IX века. Столь ранняя датировка делает предмет самым древним на территории Северной Руси. О находке сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры РАН, экспедиция которого проводила раскопки.
Бирки использовали для подсчёта разных товаров: коробов зерна, бочонков меда, поголовья скота и т. д. В окрестностях Новгорода с помощью бирок часто считали шкурки пушных зверей, скреплённые по 40 штук. Сами по себе они не являются редкими находками – в регионе известны сотни таких находок.
Бирку обнаружили во рве Рюрикова городища. Она представляет собой довольно толстую, трёхгранную планку длиной 26,5 см. На рёбрах бирки есть зарубки, а на боковых гранях – насечки, которые делят зарубки на отделы. Судя по ним, использовалась десятизначная система (по другим биркам известны трёх- и семизначная системы).
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