На Рюриковом городище нашли старейшую на севере Руси счётную бирку

С её помощью, с большой вероятностью, считали шкурки пушных зверей.

На Рюриковом городище нашли счётную деревянную бирку конца IX века. Столь ранняя датировка делает предмет самым древним на территории Северной Руси. О находке сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры РАН, экспедиция которого проводила раскопки.

Бирки использовали для подсчёта разных товаров: коробов зерна, бочонков меда, поголовья скота и т. д. В окрестностях Новгорода с помощью бирок часто считали шкурки пушных зверей, скреплённые по 40 штук. Сами по себе они не являются редкими находками – в регионе известны сотни таких находок.

Бирку обнаружили во рве Рюрикова городища. Она представляет собой довольно толстую, трёхгранную планку длиной 26,5 см. На рёбрах бирки есть зарубки, а на боковых гранях – насечки, которые делят зарубки на отделы. Судя по ним, использовалась десятизначная система (по другим биркам известны трёх- и семизначная системы).