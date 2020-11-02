Паук вас слушает

Некоторые пауки способны услышать в воздухе голоса птиц и жужжание насекомых.

Не все пауки ждут, когда добыча сама попадёт в их паутину. Есть такие, которые сами за добычей бегают (как пауки-волки) и прыгают (как пауки-скакунчики). Есть даже такие, которые в прямом смысле плюют в других жидкой паутиной, которая быстро застывает на жертве.

Паук Deinopis spinosa. ( фото : Jay Stafstrom / Cornell University)Манипуляции Deinopis spinosa с ловчей паутиной. (Иллюстрация: Sam Whitehead / Cornell University) ‹ › Открыть в полном размере

Паук Deinopis spinosa пользуется особым ноу-хау: у него есть ловчая паутинная сеть, но эту сеть он держит растянутой в передних лапах, чтобы набросить её на комара, муху или проползающего по земле муравья. Такой способ охоты требует большой ловкости и быстрой реакции. Чтобы вовремя среагировать на приближающуюся добычу, нужны хорошие органы чувств. Этот паук хорошо видит благодаря исключительно большим глазам. Но дело в том, что он ухитряется ловить насекомых, даже не видя их. Например, когда они подлетают сзади, D. spinosa быстро разворачивается и набрасывает сеть на пролетающего – акробатический трюк занимает у паука всего 60 миллисекунд.

Можно предположить, что D. spinosa ещё и неплохо слышит. Но обычно считается, что слух у пауков почти никакой. У них есть специальные органы, которые улавливают механические вибрации, распространяющиеся по паутине, и якобы им этого достаточно – воздушные акустические вибрации они не чувствуют.

Тем не менее, как показали эксперименты сотрудников Корнеллского университета, D. spinosa слышит, и очень неплохо. Когда в экспериментах паука временно лишали зрения, он не мог ловить то, что проползает по земле, но хорошо ловил то, что пролетало мимо. То есть то, что ползает, паук не слышит, и ловит ползающих жертв с помощь зрения. А тех, которые летают, он слышит по их жужжанию. Какое жужжание может различить паук? Исследователи поставили довольно сложный эксперимент, внедрив крохотные электроды в паучий мозг , в ту его зону, которая отвечает за обработку сенсорной информации. Кроме того, электроды ввели в ноги паука, потому что паучий орган, который ловит механические вибрации, расположен именно в ногах.

В статье в Current Biology говорится, что и нейроны мозга, и нейроны в ногах отзывались на удивительно широкий диапазон частот, от 100 до 10 000 Гц, доносившихся с расстояния двух метров. В дальнейшем выяснилось, что, по крайней мере, некоторые частоты из этого диапазона паук действительно воспринимает тем самым органом для уловления вибраций и его чувствительными волосками ­– трихоботриями.

Половина пауков, которым давали послушать частоты от 150 до 750 Гц, разворачивались на звук, причём этот эксперимент дал схожие результаты как с лабораторными, так и с «дикими» пауками. Именно на таких частотах звучат летающие насекомые, и D. spinosa вполне могут ловить летающих жертв на слух. Но для чего паукам слышать аж до 10 тыс. Гц? Возможно, такой широкий слух им нужен не только для охоты, но и для того, чтобы слышать птиц, которым на глаза лучше не попадаться. В том, что паук никак себя не ведёт, заслышав птичий голос, может быть свой смысл: при приближении угрозы лучше не делать лишних движений. Впрочем, любые рассуждения здесь нужно подтверждать дополнительными экспериментами.

На самом деле, D. spinosa – не первый паук, который способен улавливать звуки. Слух есть у пауков-тенётников, пауков-доломедов (которых ещё называют пауками-рыболовами) и пауков-скакунчиков – о слухе скакунчиков мы писали несколько лет назад. Среди пауков слух может быть действительно ни к чему паукам-кругопрядам – тем, которые плетут красивую круговую паутину. Но кругопряды – это лишь часть огромного отряда Пауков, и многие из них наверняка воспринимают мир на самом деле богаче, чем нам про них кажется.