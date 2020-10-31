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Спорт помогает бороться с раком

Физические упражнения повышают активность иммунных клеток, истребляющих клетки опухолей.

Онкобольные, которые занимаются физическими упражнениями, лучше справляются со своей болезнью. Это заметили сравнительно давно, но до последнего времени пор мало что было известно о том, почему так происходит. Одно из вероятных предположений – что спортивные упражнения стимулируют иммунитет. А иммунитет, как мы знаем, должен не только следить за возможными инфекциями, но и истреблять злокачественные клетки.

Спорт помогает бороться с раком
(фото: VitalikRadko / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Действительно, как пишут в eLife исследователи из Каролинского института, всё так и происходит – физкультура стимулирует противораковую активность иммунных клеток. Эксперименты ставили с мышами, у которых были разные виды рака. Некоторые мыши регулярно бегали в беличьем колесе, у других беличьего колеса не было. Оказалось, что у мышей, которые бегали в колесе, опухоль растёт медленнее, и за время эксперимента они умирали реже.

Иммунные клетки, которые должны уничтожать клетки злокачественные, называются цитотоксическими Т-лимфоцитами. Исследователи устраняли их у мышей, после чего у тех животных, которые упражнялись в колесе, дела начинали идти хуже – опухоль у них росла так же быстро и смертность была такой же, как у «неспортивных» товарищей. В другом эксперименте цитотоксические Т-лимфоциты от упражнявшихся мышей пересаживали «неспортивным», после чего опухоль у этих вторых начинала расти медленнее, хотя физическими упражнениями они не занимались. Можно сделать вывод, что спорт стимулирует противораковые клетки иммунитета.

Но что именно их стимулирует? При физических упражнениях в крови и в тканях повышается уровень различных веществ. Этими веществами обработали Т-лимфоциты, и выяснилось, что некоторые из них повышают активность иммунных клеток, действуя на разные метаболические ферменты. Среди таких веществ-стимуляторов, в частности, был лактат, или молочная кислота, которого много появляется в работающих мышцах. (Тут заодно можно вспомнить другое исследование, о котором мы писали несколько лет назад: тогда сотрудники Копенгагенского университета обнаружили, что раковым клеткам портит жизнь адреналин, которого уровень которого в крови тоже повышается во время физкультуры.)

Вообще говоря, спорт помогает справляться не только с раком, но и с другими тяжёлыми болезнями, и иммунитет, скорее всего, там тоже задействован. Но не все больные имеют возможность заниматься физическими упражнениями – этому часто мешает сама болезнь. В таком случае можно было бы искусственным образом простимулировать иммунную систему теми веществами, которые она получает при физкультуре.

31 октябрь 2020 /
Пророчества
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