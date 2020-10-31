В средневековой английской церкви нашли «ведьмовские» знаки

Символы должны были защитить от ведьм и другого зла.

В остатках средневековой церкви Девы Марии у деревни Сток-Мандевилл в английском графстве Бакингемшир нашли «ведьмовские» знаки. О находках сообщает The History Blog.



Знаки представляют собой окружности с отверстием в центре и «лучами», которые расходятся от него радиусами. Такие символы нанесли на два камня. Они должны были защитить от ведьм и другого зла, символически заманивая его в лабиринт.

Исследователи отмечают, что такие изображения часто принимают за солнечные часы. Но в Сток-Мандевилле они находятся, во-первых, почти на уровне земли, а во-вторых, на камнях в западном контрфорсе церкви, куда солнечные лучи попасть не могли.

Церковь исследовали перед строительством новой высокоскоростной железной дороги HS2, которая соединит Лондон с Шотландией. Охранные раскопки позволили детально восстановить историю храма.

Начало церкви положила часовня, которая была построена около 1070 года, вскоре после нормандского завоевания. Возможно, первоначально она была «частной» – принадлежала местному лорду манора (владел землёй от короля, а не от других феодалов, в отличие от рыцарей). Вскоре часовню расширили, а в 1340-х годах к ней пристроили придел. Похоже, что к этому времени церковью стали пользоваться местные жители. В 1866 году в деревне появилась новая приходская церковь, а старую, на окраине деревни, забросили. Постепенно она пришла в негодность и в 1966 году её снесли.

Снос никак не задокументировали, поэтому археологи до раскопок не представляли, что могло сохраниться от церкви. Но, как оказалось, она дошла до нас в сравнительно хорошем состоянии: не пострадали полы, а стены возвышаются примерно на 1,5 метра. Раскопки продолжатся в 2021 году: археологи надеются, что ниже могут быть остатки более древней, англосаксонской церкви.