Старые шимпанзе ценят взаимную дружбу

С возрастом самцы шимпанзе становятся миролюбивее и проводят больше времени со старыми друзьями.

С возрастом у человека становится меньше друзей, но те, что остаются – это настоящие друзья, на кого всегда можно положиться. И с возрастом новых друзей появляется меньше – нам достаточно тех, кого мы давно знаем. Наконец, с возрастом человек предпочитает отношения, не омрачаемые конфликтами и вообще без какого-либо психологического напряжения. На первое место выходит безоблачная дружба, которая дарит сугубо положительные эмоции. В юности же всё обычно происходит наоборот: неразделённые отношения (что дружеские, что не-дружеские), когда человеку уделяешь больше внимания, чем он тебе; попытки подружиться-познакомиться со всеми на свете; долгие, вдумчивые конфликты даже с очень близкими людьми.

Считается, что возрастное нежелание искать новых друзей и ввязываться в конфликты связано с тем, что человек чем дальше, тем больше осознаёт собственную конечность и не хочет тратить оставшееся время на очередные скандалы и на очередные пробы и ошибки в отношениях. Однако выяснилось, что точно так же ведут себя шимпанзе. Остаётся предположить, что и шимпанзе не чужды представления о собственной конечности на этом свете – или же что тут срабатывают какие-то другие психологические механизмы.

Сотрудники Гарвардского университета, Мичиганского университета и других научных центров проанализировали видео с обыкновенными шимпанзе, записанные в одном из национальных парков Кении с 1995 по 2016 гг. Исследователей интересовало, как меняется социальная жизнь обезьян со временем. При этом основное внимание уделяли самцам, потому что между самцами у шимпанзе образуются более прочные социальные связи и в целом они взаимодействуют между собой чаще, чем самки.

Судить об отношениях среди шимпанзе можно по тому, как часто они чистят друг другу шерсть. Такие косметологические процедуры вообще распространены среди самых разных животных и называются грумингом. Но дело тут не только в вопросах гигиены: груминг – это удобный способ продемонстрировать своё расположение, загладить вину, успокоить ссору и т. д. Однако груминг не обязательно взаимен: ты можешь кому-то постоянно чистить шерсть и притом ни разу не дождаться ответной любезности.

Молодые шимпанзе, как говорится в статье в Science, часто участвовали в одностороннем груминге, то есть они чистили шерсть самцам, которые принимали это как должное и в ответ ничего не делали. Старые самцы, напротив, чистили шерсть только тем, кто то же самое делал им самим. Кроме того, старые самцы чаще подходили и сидели рядом с теми, кто сам часто садился рядом с ними. Такое групповое времяпрепровождение тоже служит показателем социальных отношений, и более пожилые самцы в этом случае тоже предпочитали дружескую взаимность. Молодые же были более склонны подходить к тем, кто их игнорирует. Наконец, пожилые шимпанзе заметно реже участвовали в скандалах, потасовках и стычках, как бы намеренно устраняясь от социальных взаимодействий, чреватых отрицательными эмоциями.

Эти результаты выглядят тем любопытнее, что обыкновенные шимпанзе считаются, мягко говоря, не самым миролюбивыми существами: при очень развитых и сложных социальных отношениях, они чрезвычайно агрессивны. Вместе с тем, миролюбие старых шимпанзе и нежелание ввязываться в отношения, от которых неизвестно, чего ждать, не так уж удивило приматологов. Многие специалисты отмечали подобные возрастные изменения в поведении шимпанзе, только теперь всё это удалось показать на очень большом количестве тщательно проанализированного материала. Возможно, что похожим образом меняется поведение других долгоживущих зверей с развитой социальной структурой, вроде слонов и косаток.