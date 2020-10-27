Как вирус может вызвать диабет

Некоторые вирусы заставляют инсулиновые клетки поджелудочной железы забыть о своих обязанностях.

Про диабет мы обычно слышим, что он начинается с аутоиммунной атаки на поджелудочную железу (диабет первого типа) или с общего расстройства обмена веществ, с ожирения, неправильного питания и т. д. (диабет второго типа). О том, что диабет может начаться с вирусной инфекции, говорят мало, хотя это уже сравнительно давно известно. И даже известно, что диабетические вирусы относятся к вирусам Коксаки (Coxsackievirus) из группы энтеровирусов. Иногда инфекция вирусами Коксаки ограничивается лёгкими симптомами, иногда же они вызывают достаточно тяжёлые болезни, вроде миокардита, панкреатита и др. и диабета в качестве дополнительного осложнения.

Сотрудники испанского Национального онкологического центра описывают в Cell Reports Medicine, как именно вирус CVB4 (один из вирусов Коксаки) может спровоцировать диабет. Исследователи заражали вирусом искусственно выращенные инсулиновые клетки поджелудочной железы мыши и человека; кроме того, инсулин-производящие клетки человека пересаживали мышам и тоже заражали вирусом. Оказалось, что CVB4 подавляет белок URI, который влияет на многие клеточные функции. Из-за подавленного белка URI в геноме клеток замолкает ген Pdx1. От Pdx1 зависит местоположение и идентичность бета-клеток – тех самых, которые синтезируют инсулин.

Когда ген Pdx1 отключается, бета-клетки перестают быть бета-клетками, они уже не реагируют на метаболические сигналы, не синтезируют и не выделяют инсулин. Иными словами, вирус CVB4 заставляет инсулиновые клетки поджелудочной железы забыть, кто они есть. Если же синтез белка URI в таких клетках искусственно простимулировать, то они как бы проснуться и снова начнут выполнять свои функции.

Исследователи не ограничились экспериментами на клетках – они также проверили, связана ли активность белка URI, гена Pdx1 и вируса в поджелудочной железе у больных диабетом. Действительно, удалось показать, что у тех больных, у которых в поджелудочной железе жил вирус , белок URI и ген Pdx1 были малоактивны. То есть этот механизм, очевидно, работает и в настоящей человеческой поджелудочной железе, и уже сейчас можно подумать о лекарствах от диабета, которые бы изгоняли вирус из поджелудочной и стимулировали работу белка URI и гена Pdx1. Возможно, что такие лекарства могли бы помочь не только при вирусном диабете, но и при других его формах.





По материалам MedicalXpress.