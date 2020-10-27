Социальный мозг подвергают сомнению

При общении с другими людьми в мозге активируется множество нервных центров, однако они не складываются в единую функциональную систему.

Социальным мозгом называют гипотетическую систему различных зон мозга, отвечающих за взаимодействие с другими людьми. Это такие области, как медиальная префронтальная кора, полюс височной доли, область височно-теменного стыка, предклинье и другие зоны. Они активируются при различных социальных стимулах, например, при описании поведения людей во время общения или рассматривании фото лиц.

Однако, когда нейробиологи хотят увидеть работу социального мозга, то они вынуждены иметь дело с человеком, который лишь наблюдает за взаимодействием других, но сам с ними не взаимодействует. Эксперимент с активной коммуникацией, то есть с человеком, который сам вовлечён в социальные взаимодействия, провести очень сложно: современное оборудование для изучения мозга не приспособлено к ситуациям, в которых человек может свободно двигаться и разговаривать в процессе измерения.

В тоже время в экспериментах с пассивным наблюдением за взаимодействием других людей удаётся обнаружить только отдельные компоненты социального мозга. Увидеть систему в целом не получается. Проблему можно отчасти преодолеть, если добровольцы смогут работать совместно с другими людьми над какими-то сложными и приближенными к реальности задачами.

Именно такой эксперимент поставили исследователи из НИИ Нейропсихологии Письма и Речи, Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). В эксперименте участвовали 24 команды из 3 человек, набранные среди московских участников игры «Что? Где? Когда?». Им предстояло совместно и поодиночке пройти тест с матрицами Равена (или Рейвена), предназначенного для оценки интеллектуально развития.



Испытания длились четыре часа и состояли из двух частей по 60 заданий в каждой. Сначала команда решала задачи в обычной комнате. Затем одного из добровольцев помещали в МРТ-сканер, а его партнеры оставались по обе стороны от аппарата. Групповые и индивидуальные задания чередовались. Индивидуальную задачу решал только один участник команды, который и находился в аппарате МРТ во второй части эксперимента. На решение каждой матрицы у участников было около 40 секунд. В среднем команда решала верно 44 задания из 60, а один человек – только 34 задания.

Оказалось, что при групповом решении задач компоненты социального мозга дополнительно активируются, но не синхронизируются, то есть не складываются в единую, совместно работающую функциональную систему. Поэтому говорить о социальном мозге стоит с большой осторожностью. С другой стороны, как говорится в статье в Frontiers in Human Neuroscience при групповом решении задач перенастраивались взаимодействия между базовыми системами мозга – речевой системой и сетью, связанной с выделением и обработкой значимых событий.

Также при совместной работе заметно активировались структуры так называемой дефолтной сети, или «сети по умолчанию». Эта сеть работает, когда мы пребываем в состоянии покоя и полной рассредоточенности. Считается, что во время дефолтной активности мозг занимается вопросами интроспекции и самосознания, думает о прошлом и будущем; также иногда говорят, что дефолтная сеть имеет отношение к творческим способностям. Так или иначе, повышенная активность дефолтной сети во время группового интеллектуального штурма говорит о том, что мозг в это время не очень занят – видимо, потому, что в группе легче решать задачи и личных когнитивных усилий требуется меньше. Впрочем, тут может быть и другое объяснение – что дефолтная сеть обеспечивает когнитивные процессы, необходимые для общения.

Результаты экспериментов показали, что концепция социального мозга требует уточнения – если он и существует, то работает не так, как можно было себе представить. Зная, как работает – или не работает социальный мозг , мы лучше поймём нейробиологические механизмы нашего социального поведения.

По материалам пресс-службы НИУ ВШЭ.