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Социальный мозг подвергают сомнению

При общении с другими людьми в мозге активируется множество нервных центров, однако они не складываются в единую функциональную систему.

Социальным мозгом называют гипотетическую систему различных зон мозга, отвечающих за взаимодействие с другими людьми. Это такие области, как медиальная префронтальная кора, полюс височной доли, область височно-теменного стыка, предклинье и другие зоны. Они активируются при различных социальных стимулах, например, при описании поведения людей во время общения или рассматривании фото лиц.

Социальный мозг подвергают сомнению
(фото: SIphotography / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Однако, когда нейробиологи хотят увидеть работу социального мозга, то они вынуждены иметь дело с человеком, который лишь наблюдает за взаимодействием других, но сам с ними не взаимодействует. Эксперимент с активной коммуникацией, то есть с человеком, который сам вовлечён в социальные взаимодействия, провести очень сложно: современное оборудование для изучения мозга не приспособлено к ситуациям, в которых человек может свободно двигаться и разговаривать в процессе измерения.

В тоже время в экспериментах с пассивным наблюдением за взаимодействием других людей удаётся обнаружить только отдельные компоненты социального мозга. Увидеть систему в целом не получается. Проблему можно отчасти преодолеть, если добровольцы смогут работать совместно с другими людьми над какими-то сложными и приближенными к реальности задачами.

Именно такой эксперимент поставили исследователи из НИИ Нейропсихологии Письма и Речи, Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). В эксперименте участвовали 24 команды из 3 человек, набранные среди московских участников игры «Что? Где? Когда?». Им предстояло совместно и поодиночке пройти тест с матрицами Равена (или Рейвена), предназначенного для оценки интеллектуально развития.

Испытания длились четыре часа и состояли из двух частей по 60 заданий в каждой. Сначала команда решала задачи в обычной комнате. Затем одного из добровольцев помещали в МРТ-сканер, а его партнеры оставались по обе стороны от аппарата. Групповые и индивидуальные задания чередовались. Индивидуальную задачу решал только один участник команды, который и находился в аппарате МРТ во второй части эксперимента. На решение каждой матрицы у участников было около 40 секунд. В среднем команда решала верно 44 задания из 60, а один человек – только 34 задания.

Оказалось, что при групповом решении задач компоненты социального мозга дополнительно активируются, но не синхронизируются, то есть не складываются в единую, совместно работающую функциональную систему. Поэтому говорить о социальном мозге стоит с большой осторожностью. С другой стороны, как говорится в статье в Frontiers in Human Neuroscience при групповом решении задач перенастраивались взаимодействия между базовыми системами мозга – речевой системой и сетью, связанной с выделением и обработкой значимых событий.

Также при совместной работе заметно активировались структуры так называемой дефолтной сети, или «сети по умолчанию». Эта сеть работает, когда мы пребываем в состоянии покоя и полной рассредоточенности. Считается, что во время дефолтной активности мозг занимается вопросами интроспекции и самосознания, думает о прошлом и будущем; также иногда говорят, что дефолтная сеть имеет отношение к творческим способностям. Так или иначе, повышенная активность дефолтной сети во время группового интеллектуального штурма говорит о том, что мозг в это время не очень занят – видимо, потому, что в группе легче решать задачи и личных когнитивных усилий требуется меньше. Впрочем, тут может быть и другое объяснение – что дефолтная сеть обеспечивает когнитивные процессы, необходимые для общения.

Результаты экспериментов показали, что концепция социального мозга требует уточнения – если он и существует, то работает не так, как можно было себе представить. Зная, как работает – или не работает социальный мозг, мы лучше поймём нейробиологические механизмы нашего социального поведения.

По материалам пресс-службы НИУ ВШЭ.

27 октябрь 2020 /
Пророчества
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