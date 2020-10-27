Дурные поступки плохо пахнут

Моральное осуждение стимулирует в нашем мозге центры отвращения.

«Это плохо пахнет» – так говорят о чём-то неблаговидном, неэтичном, преступном. Как оказалось, это не совсем метафора: когда мы сталкиваемся с чем-то, что противоречит моральным нормам, наш мозг в прямом смысле чувствует отвращение, как если бы вокруг нас разлилось зловоние. Об этом пишут в Science Advances сотрудники Женевского университета, решившие выяснить, как мозг воспринимает чужие поступки – с болью или с отвращением.

Сначала участников эксперимента заставляли понюхать что-то противное и испытать слабый ожог от нагретой поверхности – это было нужно, чтобы понять, как у конкретного индивидуума мозг реагирует на неприятные физические ощущения. Затем добровольцам давали почитать описание знаменитой «дилеммы вагонетки», суть которой в том, что нужно пожертвовать кем-то одним ради спасения жизни нескольких людей. Количественно сравнивать жизни людей, подсчитывая, что один человек менее ценен, чем, скажем, пятеро – это очень неприятно и даже порочно с точки зрения морали. Выбрать жизнь одного и пожертвовать пятью – аморально, выбрать пятерых и пожертвовать одним – тоже аморально, и вообще сама проблема выбора тут аморальна.

Оказалось, что после знакомства с «проблемой вагонетки» у подопытных усиливалось отвращение к неприятному запаху, но болевые ощущения остались прежними. То же самое было видно и по активности мозга, за которым наблюдали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). На самом деле, болевые ощущения и чувство отвращения от неприятного запаха активируют схожие зоны мозга, так что разделить их с помощью фМРТ довольно трудно. Тем не менее, исследователям это удалось, и по активности мозга было видно, что моральное осуждение усиливает чувство отвращения. То есть неблаговидные поступки действительно скорее дурно пахнут, нежели заставляют чувствовать боль. Стоит всё же уточнить, что речь не идёт о том, что можно почуять какой-то несуществующий противный запах, просто прочитав в интернете о чём-то аморальном. Но вокруг нас витает множество запахов, и среди них есть и неприятные. Так-то мы их не чувствуем – но можем почувствовать, если вдруг впадём в моральное негодование.

Как появилась связь между чувством отвращения и моральным осуждением, можно понять с помощью эволюционной теории. Дурной запах и отвращение, которое от него чувствуешь, означают опасность, потенциальный вред. То, что плохо пахнет, это что-то ядовитое, заразное, что-то, что указывает на беду. С развитием социальной жизни появились общие моральные нормы и те, кто их нарушает.



Нарушители моральных норм подвергают социальную группу опасности. Можно сказать, что отвращение к аморальным поступкам помогает удержать социальную группу от распада и тем самым повышает шансы выжить тем, кто в неё входит. Ну а мозгу, чтобы научиться чувствовать моральное отвращение, не нужно было изобретать ничего нового – необходимый нейронный аппарат у него уже давно был.