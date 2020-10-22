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Затерявшееся античное украшение

В Болгарии при раскопках найдена серьга с фаюмских портретов.

В начале октября 2020 года болгарские археологи при раскопках в Дебелте в 20 км от Бургаса обнаружили ювелирное украшение – золотую серьгу. В античное время здесь находился городок Девельтон (или как у Плиния Старшего – Девелькон), который в середине I века н.э. вошел в состав Римской империи. К концу века римляне выстроили здесь колонию для ветеранов VIII Августова легиона – Colonia Flavia Pacis Deultensium, или Деульт.

Затерявшееся античное украшение
Найденная во время раскопок в Деульте серьга. фото: Deultum – Debelt Archaeological Preserve.
Затерявшееся античное украшение
Фаюмский портрет женщины из собрания Королевского музея Шотландии. фото: Eloquence/Wikipedia, PD.
Затерявшееся античное украшение
Фаюмский портрет женщины из собрания Королевского музея Онтарио. 110-120 гг. Некрополь Хавара. фото: Eloquence/Wikipedia, PD.
Затерявшееся античное украшение
Фаюмский портрет женщины из собрания Музея Гетти. 100-110 гг. Анкиронполь. фото: Eloquence/Wikipedia, PD.
Затерявшееся античное украшение
Портрет женщины из Античного собрания Берлинских музеев. Ок. 60 г. Эр-Рубайят. фото: Anagoria/Wikidepia, CC BY 3.0 ‹ › Открыть в полном размере

Золотую серёжку археологи нашли между плиток в одном из помещений общественных терм Деульта. Как она там оказалась – остаётся только предполагать. Возможно, богатая горожанка потеряла серёжку, переодеваясь, или рабыня плохо следила за снятыми украшениями, пока хозяйка проводила время с подругами в термах, кто знает.

Серьги с подвесками были очень популярным украшением с конца классического периода античности (V в. до н.э.). Подвешивать к основной части серьги могли как отдельные фигурки, ассортимент которых был весьма разнообразен, так и драгоценные камни, жемчужины или стеклянные бусины.

В нашей серьге основой выступает круглый золотой щиток, заполненный белой стеклянной пастой. К щитку крепится золотая же лента с тремя петлями. В каждой петле находится золотой «витой шнурок», который заканчивается стеклянным шариком. Шарики, в свою очередь, сделаны под жемчужинки.

Новая находка точь-в-точь повторяет украшение, известное по фаюмским портретам. Портреты были предназначены не для украшения интерьера, а для выполнения особой роли в погребальной традиции Римского Египта I-III веков. Они представляют собой деревянные панно, на которых расплавленными восковыми красками изображены портреты покойных. Известны женские портреты с похожими на найденную серьгами, но не с тремя, а с двумя или четырьмя подвесками. Видимо, античные ювелиры стремились разнообразить модели своих украшений.

Золотая серёжка – это не первая интересная находка на руинах древнего Деульта. Сейчас там расположен археологический парк, где проводятся ежегодные раскопки. В прошлом году археологи нашли фрагмент бронзового военного диплома ауксилариев и доспехи II-IV вв., хранившиеся, видимо, в деревянных сундуках, а летом этого года – известняковый саркофаг II-III с греческой надписью.

22 октябрь 2020 /
Пророчества
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