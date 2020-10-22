Универсальная колыбельная

Дети успокаиваются под колыбельные песни, даже если их поют на незнакомом языке.

Колыбельные песни поют на всех языках мира, и дети всего мира под них успокаиваются и засыпают. Но почему колыбельные так действуют? Родители поют их не раз и не два, и ребёнок, в конце концов, усваивает, что эти слова и эта мелодия означают покой и безопасность. Но тут может быть и другое объяснение: ребёнок просто с самого начала реагирует так на колыбельную потому, что в самой колыбельной есть какие-то универсальные успокоительные свойства, и никакой опыт прослушивания ребёнку не нужен, и, соответственно, язык колыбельной не играет никакой роли.

Сотрудники Гарвардского университета пишут в Nature Human Behaviour, что верна вторая гипотеза – об универсальности колыбельных. Исследователи поставили эксперимент с младенцами, которым показывали мультфильм с двумя персонажами, исполнявшими разные песни. Эти песни были или колыбельными, или песнями, под которые пляшут и танцуют, или любовными песнями, или песнями, которые поют больным, чтобы они выздоровели. Языки песен были самыми разными: гэльский язык шотландцев, язык хопи из юто-ацтекской языковой семьи, один из диалектов науатля и др.

Чтобы понять, как дети реагируют на песни, у них измеряли частоту сердечных сокращений и частоту морганий, следили за зрачками (расширялись зрачки или сужались) и направлением взгляда. В ответ на колыбельные у детей замедлялся сердечный ритм, зрачки сужались, и в целом всё говорило о том, что дети успокаиваются – независимо от того, на каком языке звучала песня.

Когда те же песни дали послушать родителям, то родители тоже выбирали разные колыбельные в качестве успокоительных, не обращая внимания на язык. Очевидно, всё дело в свойствах музыки: колыбельные напевы менее энергичные, в них нет бодрого ритма, который есть, например, в песнях для танцев; и вряд ли кто-то будет спорить, что колыбельные также отличаются и от любовных серенад, и от лечебных песен. Слова колыбельных не играют большой роли. Исследователи говорят, что эксперимент стоило бы повторить с детьми разных культур, но что-то подсказывает, что и с детьми разных культур результат будет тот же.