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Как дружат львы

Прайды львиных самцов состоят из родственников – но не только.

Как дружат львы
Пара самцов азиатского льва. (фото: Stotra Chakrabarti / University of Minnesota) Открыть в полном размере ‹ ›

Львы известны своей социальной жизнью, при этом их социальность до сих пор вызывает массу вопросов. Мы знаем, что львы живут прайдами: несколько взрослых самок с детёнышами и самец вместе охотятся, охраняют свою территорию и защищают потомство. Но самцов в прайде может быть на само деле несколько – два, три, а то и четыре. И если дружбу самок можно понять, потому что они связаны друг с другом родственными отношениями, то дружбу самцов понять уже труднее. Более того, самцы без прайда порой ходят по двое, а у азиатских львов самцы вообще склонны образовывать самцовые минипрайды с тремя–четырьмя товарищами. Львы-самцы конкурируют за самок, и что в таком случае заставляет их дружить со своими конкурентами?

Сотрудники из Университета Миннесоты вместе с коллегами из Индии долгое время наблюдали за мужскими компаниями азиатских львов самцов в Гирском заповеднике. За львами не просто наблюдали, но сравнивали их поведение с генетическим портретом – потому что было бы естественно предположить, что не только львы-самки, но и львы-самцы предпочитают дружить со своими родственниками. Это оказалось действительно так, но только для тех львиных компаний, в которых было три–четыре самца – обычно они действительно приходились друг другу братьями и кузенами. А вот среди самцовых пар в 70% случаев львы друг другу никем не приходились.

Защищать свою территорию и охотиться двум львам проще, чем одному льву, а трём-четырём – проще, чем двум. Но с другой стороны, в львиных компаниях всегда есть иерархия, и главный самец получает больше еды, чем остальные. И в брачный период, когда встречаются самцовые и самочьи прайды азиатских львов, у главного самца будет больше шансов оставить потомство. Для остальных членов группы такое положение дел можно терпеть только тогда, когда они все друг другу родственники: пусть кому-то не досталось лишнего куска и не выпало шанса оставить потомство, зато гены в следующее поколение передаст твой родственник.

Если же самцы друг другу никто, им наиболее выгодно ходить по двое: хотя друг другу они конкуренты, но, как было сказано, охотиться и отгонять от самок других львов вдвоём проще, чем в одиночку. (При этом и среди самцовых пар попадались родственные – например, отец мог дружить с сыном.)

То есть когда львы-самцы образуют товарищество, они оценивают, насколько им будет проще жить по сравнению с тем, насколько сильной внутри группы будет конкуренция в смысле возможностей размножаться. В то же время авторы работы отмечают, что когда нужно отражать нападение чужаков, львы-родственники помогают друг другу не сильнее и не слабее, чем львы-неродственники. Родственные отношения могут значительно укрепить социальное взаимодействия между самцами, но очевидно, что самцовая социальность подчиняется разным факторам, которые ещё предстоит понять.

Результаты исследований опубликованы в Scientific Reports.

22 октябрь 2020 /
Пророчества
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