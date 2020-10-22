Скифские погребения из Приднестровья проверили радиоуглеродным методом

Естественно-научный метод подтвердил археологические датировки одного из самых поздних некрополей «классических» скифов.

Восемь погребений из скифского могильника у села Глиное в Приднестровье датировали радиоуглеродным методом. К этому методу скифологи часто относятся скептически, но новые даты, как оказалось, не противоречат тем, что были получены ранее традиционными методами. Об этом говорится в статье В.С. Синики, Л. Поспешны и С. Лукасика «Археологическое и радиоуглеродное датирование скифского могильника у с. Глиное», вышедшей в недавнем номере журнала «Российская археология».

Могильник у села Глиное в целом датируется III – II вв. до н.э. Это время – одно из самых проблемных для исследователей скифской культуры. Многие исследователи считают, что III век до нашей эры – период, когда степи Северного Причерноморья опустели: или под ударами других варваров, или из-за того, что природные условия резко ухудшились. Приднестровский некрополь показывает, что это не так, или не совсем так.

Датировка могильника, как и многих других скифских памятников, ранее строилась на археологических методах, в частности, на сравнительно-типологическом: в скифских погребениях часто находят предметы, которые импортировались из греческих государств. Такие изделия довольно стандартны, их форма часто менялась, и многие из них удалось датировать с помощью других находок (например, монет), а через них – связать с письменными свидетельствами. Всё это делает греческие «импорты» удобным инструментом для датировки.



Вместе с тем у таких дат есть и определённые ограничения. Например, высока вероятность, что предмет попал в могилу далеко не сразу после производства – какое-то время ушло на путь от мастерской до конечного покупателя, кроме того, предметом могли пользоваться не один год, а некоторые вещи хранили поколениями (последние полушутя называют «бабушкиными сервизами»). Эти ограничения заставляют исследователей пробовать другие методы датирования, например, радиоуглеродный. Однако этот метод только в последние годы стал гораздо точнее и дешевле (а значит, доступнее). Предыдущие попытки применить «радиоуглерод» к скифским древностями вызвали довольно резкую критику некоторых исследователей: они не укладывались в сложившуюся историческую картину.

Исследователи могильника у с. Глиное отправили на радиоуглеродный анализ зубы из восьми погребений. Семь из восьми образцов не дали узких датировок, но указали на периоды, в рамки которых хорошо укладываются «археологические даты». Кроме того, в трёх случаях сочетание естественно-научного и традиционного метода позволило уточнить даты погребений. Только одна из радиоуглеродных дат «выбилась» из общей картины, но исследователи считают, что виной тому технические ошибки.



