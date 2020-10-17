Голубые сороки помогают неудачливым товарищам

Голубая сорока поделится с кормом с тем, у кого его нет, даже если её об этом не просят.

Когда-то взаимопомощь считалась сугубо человеческим свойством. Пчёлы и муравьи были не в счёт – потому что когда они помогали, то делали это для членов своей большой семьи. Собственно, и тогда, когда взаимопомощь наблюдали у других животных, то тоже обычно объясняли такие случаи родственными связями.

Однако со временем стали появляться данные, что некоторые животные помогают друг другу, не будучи связаны родственными связями.

Похожим образом поступают голубые сороки, обитающие на Пиренейском полуострове и в Юго-Восточной Азии. (Голубые сороки похожи на обычных сорок, только клюв и ноги у них короче и окрашены они иначе.) Сотрудники Утрехтского университета и Венского университета некоторое время назад заметили, что голубые сороки делятся едой с товарищами. В новой статье в Scientific Reports исследователи пишут, что сороки не просто помогают с едой, но и оценивают, кому их помощь больше нужна.

В эксперименте сороке давали много личинок мучного хрущака. Рядом с этой сорокой сидели ещё две сороки, причём у одной тоже были личинки, а у второй личинок не было. Первая сорока могла поделиться с двумя другими, просунув им личинок сквозь ячейки проволочной сетки между вольерами.

В целом сороки делились с обоими соседями. Но чаще они всё-таки давали корм тому, у кого его не было. Если сорока без корма выпрашивала его у других, с ней делились чаще – но с ней делились и в том случае, если она никого ни о чём не просила. Самки и самцы вели себя немного по-разному: самки преимущественно делились с неудачливым соседом, и порой не обращали на него внимания, а вот самцы всегда давали что-то той сороке, которой корма вообще не досталось. Авторы работы полагают, что самцам, возможно, выгодно демонстрировать свою щедрость – это делает их более привлекательными брачными партнёрами.

Так или иначе, голубые сороки могут оценить, в каком положении оказался их товарищ по виду. И если удача от товарища отвернулась, они чувствуют к нему симпатию и пытаются помочь в трудной ситуации. Впрочем, о симпатиях и антипатиях тут стоит говорить с осторожностью – мотивацию птиц мы не знаем. Возможно, сороки просто рассчитывают на ответную услугу. Именно так происходит у рукокрылых вампиров: они тоже делятся едой с товарищами, но одни делятся более охотно, а другие – менее охотно, и оказалось, что скупым вампирам в будущем не стоит рассчитывать на ответную помощь. Впрочем, что там вампиры: многие из нас могли бы привести много примеров подобных взаиморасчётов из своей повседневной жизни.