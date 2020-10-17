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Голубые сороки помогают неудачливым товарищам

Голубая сорока поделится с кормом с тем, у кого его нет, даже если её об этом не просят.

Когда-то взаимопомощь считалась сугубо человеческим свойством. Пчёлы и муравьи были не в счёт – потому что когда они помогали, то делали это для членов своей большой семьи. Собственно, и тогда, когда взаимопомощь наблюдали у других животных, то тоже обычно объясняли такие случаи родственными связями.

Голубые сороки помогают неудачливым товарищам
Голубая сорока. (фото: Mick Sway / Flickr.com) Открыть в полном размере ‹ ›

Однако со временем стали появляться данные, что некоторые животные помогают друг другу, не будучи связаны родственными связями.

Похожим образом поступают голубые сороки, обитающие на Пиренейском полуострове и в Юго-Восточной Азии. (Голубые сороки похожи на обычных сорок, только клюв и ноги у них короче и окрашены они иначе.) Сотрудники Утрехтского университета и Венского университета некоторое время назад заметили, что голубые сороки делятся едой с товарищами. В новой статье в Scientific Reports исследователи пишут, что сороки не просто помогают с едой, но и оценивают, кому их помощь больше нужна.

В эксперименте сороке давали много личинок мучного хрущака. Рядом с этой сорокой сидели ещё две сороки, причём у одной тоже были личинки, а у второй личинок не было. Первая сорока могла поделиться с двумя другими, просунув им личинок сквозь ячейки проволочной сетки между вольерами.

В целом сороки делились с обоими соседями. Но чаще они всё-таки давали корм тому, у кого его не было. Если сорока без корма выпрашивала его у других, с ней делились чаще – но с ней делились и в том случае, если она никого ни о чём не просила. Самки и самцы вели себя немного по-разному: самки преимущественно делились с неудачливым соседом, и порой не обращали на него внимания, а вот самцы всегда давали что-то той сороке, которой корма вообще не досталось. Авторы работы полагают, что самцам, возможно, выгодно демонстрировать свою щедрость – это делает их более привлекательными брачными партнёрами.

Так или иначе, голубые сороки могут оценить, в каком положении оказался их товарищ по виду. И если удача от товарища отвернулась, они чувствуют к нему симпатию и пытаются помочь в трудной ситуации. Впрочем, о симпатиях и антипатиях тут стоит говорить с осторожностью – мотивацию птиц мы не знаем. Возможно, сороки просто рассчитывают на ответную услугу. Именно так происходит у рукокрылых вампиров: они тоже делятся едой с товарищами, но одни делятся более охотно, а другие – менее охотно, и оказалось, что скупым вампирам в будущем не стоит рассчитывать на ответную помощь. Впрочем, что там вампиры: многие из нас могли бы привести много примеров подобных взаиморасчётов из своей повседневной жизни.

17 октябрь 2020 /
Пророчества
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