» » В Нью-Мексико нашли самую длинную «тропинку» ледникового периода

В Нью-Мексико нашли самую длинную «тропинку» ледникового периода

Её проложили по берегу озера женщина (или мальчик-подросток) и ребёнок.

В национальном парке Уайт-Сандс (Нью-Мексико, США) обнаружили самую длинную цепочку из отпечатков ног ледникового периода. Она тянется примерно на полтора километра и имеет возраст не менее 10 тысяч лет. Находка опубликована в журнале Quaternary Science Reviews, статью кратко пересказывает Служба национальных парков США.

В Нью-Мексико нашли самую длинную «тропинку» ледникового периода
Так могли выглядеть женщина и ребёнок, «наследившие» 10 тысяч лет назад. фото: National Park Service.
В Нью-Мексико нашли самую длинную «тропинку» ледникового периода
Следы из парка Уайт-Сандс. фото:National Park Service.
‹ › Открыть в полном размере

Следы оставили два человека – женщина (или мальчик подросток) и ребёнок возрастом менее трёх лет. Интересно, что ребёнок то шёл сам, то «ехал» «на руках»: его следы время от времени пропадают, а у старшего «попутчика» одновременно становятся глубже. Кроме того, по следам ясно, что ребёнка несли на бедре, и время от времени перекладывали с одного бедра на другое.
Парк Уайт-Сандс («Белые пески») известен как крупнейшая в мире природная «коллекция» отпечатков ног и лап. Когда-то на его месте было озеро, в прибрежной грязи и песке которого и сохранялись следы. Песок там необычный – гипсовый, именно он, вместе с местными водорослями, законсервировал отпечатки.

Ранее в этом же парке находили следы мамонта, гигантского ленивца, ужасного волка и американского льва. Сообщалось и о следах охотников на ленивца (вероятно, неудачливых).

14 октябрь 2020 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В Польше нашли скифскую конную сбрую
Пророчества

В Польше нашли скифскую конную сбрую

Находка весит около килограмма и датируется VI веком до н.э.
A robot dog is patrolling Singapore
Пророчества

A robot dog is patrolling Singapore

park.The Boston Dynamics four-legged robotic dog, Spot, was activated in Bishan Ang MO Kio Park in Singapore to assist visitors in maintaining safe distances from each other.
Пальцы без отпечатков
Пророчества

Пальцы без отпечатков

На фото — пальцы человека, обладающего редкой генетической мутацией, которая доставляет немало проблем при получении визы, например, в США и страны Евросоюза...
Люди жили в Заполярье 44 тысячи лет назад
Пророчества

Люди жили в Заполярье 44 тысячи лет назад

Российские ученые обнаружили на костях мамонта возрастом около 44 тысяч лет повреждения от человеческих орудий — метательных копий, дротиков и каменных скребков. Вместе с найденной раньше волчьей
На Марсе найдены следы живых существ?..
Пророчества

На Марсе найдены следы живых существ?..

Почему свистит озеро Кок-Коль?
Пророчества

Почему свистит озеро Кок-Коль?

Так же, как и знаменитое шотландское озеро Лох-Несс, озеро Кок-Коль, расположенное среди гор южного Казахстана, длительное время было овеяно легендами. Легенды рассказывают, что в нем обитает
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Время эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Почему птицы летают клиномКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осеньюКосмический мусор чуть не повредил МКС. Как все обошлось?


Свежие Статьи
Память связали с нейронными хромосомами

Память связали с нейронными хромосомами

В Керчи обнаружили утраченную могилу Ивана Алексеевича Стемпковского

В Керчи обнаружили утраченную могилу Ивана Алексеевича Стемпковского

В Нью-Мексико нашли самую длинную «тропинку» ледникового периода

В Нью-Мексико нашли самую длинную «тропинку» ледникового периода

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+