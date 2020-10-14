В Нью-Мексико нашли самую длинную «тропинку» ледникового периода

Её проложили по берегу озера женщина (или мальчик-подросток) и ребёнок.

В национальном парке Уайт-Сандс (Нью-Мексико, США) обнаружили самую длинную цепочку из отпечатков ног ледникового периода. Она тянется примерно на полтора километра и имеет возраст не менее 10 тысяч лет. Находка опубликована в журнале Quaternary Science Reviews, статью кратко пересказывает Служба национальных парков США.

Следы оставили два человека – женщина (или мальчик подросток) и ребёнок возрастом менее трёх лет. Интересно, что ребёнок то шёл сам, то «ехал» «на руках»: его следы время от времени пропадают, а у старшего «попутчика» одновременно становятся глубже. Кроме того, по следам ясно, что ребёнка несли на бедре, и время от времени перекладывали с одного бедра на другое.

Парк Уайт-Сандс («Белые пески») известен как крупнейшая в мире природная «коллекция» отпечатков ног и лап. Когда-то на его месте было озеро, в прибрежной грязи и песке которого и сохранялись следы. Песок там необычный – гипсовый, именно он, вместе с местными водорослями, законсервировал отпечатки.

Ранее в этом же парке находили следы мамонта, гигантского ленивца, ужасного волка и американского льва. Сообщалось и о следах охотников на ленивца (вероятно, неудачливых).