Вина за гибель морских организмов у берегов Камчатки лежит на водорослях

Сотрудники десяти Институтов РАН пришли к единодушному мнению, что морские беспозвоночные в Абачинском заливе погибли из-за бурного развития токсичных микроводорослей.

В начале октября появились сообщения, что на Халактырском пляже Абачинского залива (Камчатский край) обнаружено большое количество мёртвых морских организмов, выброшенных на берег во время шторма. Одновременно вода в море окрасилась в красный цвет, и на поверхности образовалась странная пена. Дайверы и серфингисты, попавшие в эту пену, получили ожоги слизистых, жаловались на тошноту и диарею.

В век техногенных катастроф экологи, чиновники и общественные деятели первым делом подумали о загрязнении моря опасными химикатами и организовали обследование возможных источников утечки углеводородов, ракетного топлива и пр. Собранные на месте катастрофы образцы воды, планктона и погибших морских организмов отправили в лаборатории Роспотребнадзора. Некоторые рукотворные токсичные вещества в исследованных пробах были найдены, однако в количествах меньше ПДК, или несколько их превышающих, которые не представляют опасность для морской живности – моллюсков, звёзд, осьминогов. Позже эти результаты подтвердили и другие ведомства, в том числе Академия наук.

«Когда мы изначально получили запрос на проведение исследований, у нас было две группы гипотез: техногенные и природные. Среди природных – гипотезы, связанные с сейсмическими событиями, и с массовым цветением водорослей. Постепенно, по мере получения результатов анализа, техногенная версия отходила на второй план», – рассказал во время пресс-конференции в РИА-Новости вице-президент РАН, научный руководитель ФГБУ «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» ДВО РАН академик Андрей Владимирович Адрианов.

Он пояснил, что во время сейсмических событий, таких как извержение вулкана, могут выделяться опасные газы, например сероводород. Однако «сейсмическая» версия отпала после того, как Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что в сентябре-октябре подобных событий на Камчатке не было.

В то же время, как отметил академик Адрианов, для Камчатки характерно масштабное массовое размножение микроводорослей, вырабатывающих токсины, прежде всего – диатомовых.

«Я уверен, что мы столкнулись с таким не редким для Камчатки явлением, как вредоносное цветение воды, или так называемые красные приливы», – подчеркнул учёный.

Он пояснил, что эти явления сезонные и бывают довольно часто, но остаются незамеченными, так как происходят или под водой, или в более северных, малонаселённых районах Камчатки. Возникают красные приливы внезапно, когда из миллиардов спор одномоментно выходят клетки микроводорослей, и всего лишь за какие-то часы цвет моря меняется, а на поверхности появляется характерная пена. Однако продолжается это недолго – уже через несколько дней море начинает приобретать свой обычный цвет, пена исчезает, и экосистема постепенно возвращается к своему равновесному состоянию. Пусковой механизм внезапного массового развития токсичных микроводорослей, как признался вице-президент РАН, пока неизвестен.

Нынешнее цветение микроводорослей специалисты РАН не считают глобальной катастрофой: явление замечено на довольно ограниченном участке. Кроме того, теплокровные животные не пострадали. Косвенно это говорит о том, какие именно микроводоросли вызвали нынешний красный прилив. Дело в том, что некоторые из них вырабатывают яды, вызывающие амнезию, а также нейропаралитические яды, поражающие морских животных – моржей, тюленей, массовую гибель которых неоднократно наблюдали и у северных берегов Камчатки и Чукотки, и у берегов США и Канады. Сейчас же гибель наблюдается в основном среди морских ежей и хитонов, как подчеркнул заведующий лабораторией экологии эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Андреевич Винников, возглавивший научный десант Дальневосточного федерального университета на место катастрофы.

Академик Адрианов объяснил, что при бурном цветении микроводорослей морские организмы могут погибать из-за недостатка кислорода в придонных слоях воды. «Окисление этой органики (водорослей – ред.) оттягивает кислород, и происходят заморы», – сказал он.

Анализ спутниковой информации, собранной в сентябре и начале октября, подтвердил выводы учёных о природном характере нынешних событий у берегов Камчатки. «Со спутников можно «видеть» не только цветение водорослей, но и определить их группу по спектральным линиям, – пояснил Андрей Владимирович Адрианов. – Основные водоросли сейчас, видимо, гимнадиниум».

Он подчеркнул, что это лишь первые данные о природе водорослей, сейчас в Институте биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова и в Тихоокеанском институте биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН (ТИБОХ) продолжают исследовать, какие именно водоросли вызвали нынешнее явление, и какой именно токсин вызвал гибель морских обитателей.

Директор ТИБОХ Павел Сергеевич Дмитренок отметил, что нынешнее событие показало, «как мы должны следить за нашими океанами». По его мнению, во Владивостоке (и, возможно, в Хабаровске) должен быть создан Центр мониторинга дальневосточных морей.

Учёные единодушны во мнении, что случившееся нельзя назвать экологической катастрофой, так как наблюдавшиеся негативные явления обратимы. Кирилл Андреевич Винников подчеркнул, что во время облётов всего юго-восточного побережья Камчатки, которые их отряд делал 5, 7 и 8 октября, они получили первые свидетельства, что система возвращается в исходное состояние.