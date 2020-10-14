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В Польше нашли скифскую конную сбрую

Находка весит около килограмма и датируется VI веком до н.э.

На севере Польши, недалеко от города Торуни, нашли клад VI в. до н.э. Он состоял из топора и деталей конской упряжи. Сбруя, по мнению археологов, типична для культур скифского круга, это первая подобная находка в Восточно-Центральной Европе.

В Польше нашли скифскую конную сбрую
Псалии из клада. фото: The History Blog.
В Польше нашли скифскую конную сбрую
Клад на месте обнаружения. фото: The History Blog.
В Польше нашли скифскую конную сбрую
Деталь клада на месте обнаружения. фото: The History Blog.
В Польше нашли скифскую конную сбрую
Некоторые предметы из клада. В левой части снимка – топор, в правой – псалии. фото: The History Blog.
В Польше нашли скифскую конную сбрую
Детали конской упряжи из клада. фото: The History Blog. ‹ › Открыть в полном размере

Клад обнаружили любители металлодетекторного поиска. Однако они не стали вытаскивать находки из земли и сообщили о них профессиональным археологам. Последние аккуратно раскопали и зафиксировали положение каждой вещи, а потом извлекли их. Оказалось, что упряжь состояла из 156 бронзовых деталей: трубок, колец и щитков. Выделяются крупные псалии – два стержня, к которым крепились удила и ремни. Общий вес клада – около одного килограмма.

Археологи говорят, что в кладе лежали почти все элементы оголовья, за исключением удил. Но они могли быть деревянными и из-за этого не сохранились. Интересно, что на вещах сохранились отпечатки листьев лопуха и кожи, – видимо, их завернули в листья и положили в кожаный мешок.

Примечательно, что топор, который лежал вместе со сбруей в мешке, в отличие от неё, никак не связан со скифами и похож на изделия местных жителей. Очевидно, это свидетельство контактов разных культур.

Клад зарыли на песчаном холме недалеко от Вислы. Вероятно, его хозяин собирался переплавить предметы, но по какой-то причине не вернулся за ними.

По материалам The History Blog.

14 октябрь 2020 /
Пророчества
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