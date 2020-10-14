» » «Гормон любви» против коронавируса

«Гормон любви» против коронавируса

Окситоцин и его синтетические аналоги могут помочь в борьбе с COVID-19.

«Гормон любви» против коронавируса
(Иллюстрация: Giovanni_Cancemi / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

К списку возможных антикоронавирусных средств может добавиться ещё одно вещество – это окситоцин, точнее, один из его синтетических аналогов. Раньше считалось, что окситоцин нужен только для родов, так как он действует на мускулатуру матки. Потом оказалось, что он играет большую роль в социальных отношениях. Так, любовь между матерью и ребёнком в прямом смысле работает на окситоцине: нервные цепочки, которые отвечают за чувства матери к ребёнку и ребёнка к матери, используют его в качестве нейромедиатора.

Впоследствии выяснилось, что окситоцин помогает общаться не только родителям с детьми, но и друзьям, и влюблённым парам, почему его и назвали «гормоном (или нейромедиатором) любви». (Впрочем, такое название слишком упрощает картину – «гормон любви» может вызвать не только любовь, но и агрессию.)

Есть у окситоцина и другие эффекты. Например, он тормозит воспаление в половых путях и помогает остановить кровотечение после родов. Синтетические аналоги окситоцина прописывают беременным, чтобы избежать подобных послеродовых осложнений. С другой стороны, известно, что окситоцин помогает справиться с токсинами и воспалением в лёгких. Наконец, эксперименты с человеческими клетками показали, что если у клеток мало рецепторов к окситоцину и они не воспринимают его сигналы, то в них будет сильнее окислительный стресс и будет больше воспалительных белков.

Как мы все знаем, коронавирусная инфекция COVID-19 опасна чрезмерным воспалением в лёгких. Сдерживая слишком сильную иммунную воспалительную реакцию, можно спасти многих пациентов с тяжёлой формой COVID-19. Например, так работает стероид дексаметазон, который подавляет иммунитет, не давая иммунной системе убить больного и уменьшая смертность среди тяжёлых больных с коронавирусом.

Сотрудники Университета Толедо предлагают в качестве «антиковидного» противоспалительного средства один из синтетических аналогов окситоцина под названием карбетоцин. Это не единственный такой препарат, и задача исследователей была в том, чтобы проверить, какой из аналогов окситоцина подходит тут лучше всего.

При «ковидном» воспалении меняется активность различных генов, от которых зависит активность иммунных клеток и синтез воспалительных сигналов. Но и окситоциноподобные препараты тоже меняют активность генов. То есть нужно подобрать такой препарат, который менял бы генетическую активность противоположным образом, чем при COVID-19. Карбетоцин справляется с этим лучше всего, уменьшая уровень воспалительных молекул и одновременно стимулируя Т-клетки, которые должны ликвидировать инфекцию. Более того, в статье в Physiological Genomics говорится, что влияние карбетоцина на активность генов похоже на то, как гены влияет лопинавир – один из противовирусных препаратов, который кажется довольно перспективным в смысле борьбы с новым коронавирусом.

Однако чтобы убедиться в противокоронавирусной эффективности окситоцина и его аналогов, одного только анализа активности генов недостаточно. Нужны клинические эксперименты, в которых окситоцин, или карбетоцин, или что-то подобное будут вводить больным, и если больные после этого действительно станут лучше справляться с болезнью, тогда окситоцин можно будет с полным правом назвать лекарством.

По материалам MedicalXpress.

14 октябрь 2020 /
Пророчества
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Память связали с нейронными хромосомами
Пророчества

Память связали с нейронными хромосомами

Нейроны запоминают информацию в несколько этапов, постепенно изменяя структуру своих хромосом.
Игра в куклы тренирует эмпатию
Пророчества

Игра в куклы тренирует эмпатию

Куклы стимулируют в детском мозге зону коры, которая помогает понимать других людей.
Иммунные клетки мозга управляют нервными сигналами
Пророчества

Иммунные клетки мозга управляют нервными сигналами

Возбуждённые нейроны, лишённые иммунных клеток, не могут успокоиться и могут довести мозг до эпилепсии.
Удаление стареющих клеток продлевает мышам жизнь
Пророчества

Удаление стареющих клеток продлевает мышам жизнь

С помощью технологии, сложной в реализации, но простой по смыслу, американские ученые получили две линии мышей, у которых можно уничтожать стареющие клетки. Благодаря такой терапии удалось отсрочить
Моногамные полёвки способны жалеть друг друга
Пророчества

Моногамные полёвки способны жалеть друг друга

Американские ученые в серии поведенческих экспериментов показали, что моногамные желтобрюхие полёвки склонны жалеть и утешать товарищей, попавших в беду. У них имеет место настоящая эмпатия по
Эффективен ли окситоцин как лекарство от ксенофобии?
Пророчества

Эффективен ли окситоцин как лекарство от ксенофобии?

Эксперименты, проведенные германскими психологами, показали, что перназальное введение окситоцина усиливает склонность жертвовать деньги на помощь иностранным беженцам, но не у всех, а только у
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Время эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Почему птицы летают клиномКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осеньюКосмический мусор чуть не повредил МКС. Как все обошлось?


Свежие Статьи
Память связали с нейронными хромосомами

Память связали с нейронными хромосомами

В Керчи обнаружили утраченную могилу Ивана Алексеевича Стемпковского

В Керчи обнаружили утраченную могилу Ивана Алексеевича Стемпковского

В Нью-Мексико нашли самую длинную «тропинку» ледникового периода

В Нью-Мексико нашли самую длинную «тропинку» ледникового периода

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+