«Гормон любви» против коронавируса
Окситоцин и его синтетические аналоги могут помочь в борьбе с COVID-19.
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К списку возможных антикоронавирусных средств может добавиться ещё одно вещество – это окситоцин, точнее, один из его синтетических аналогов. Раньше считалось, что окситоцин нужен только для родов, так как он действует на мускулатуру матки. Потом оказалось, что он играет большую роль в социальных отношениях. Так, любовь между матерью и ребёнком в прямом смысле работает на окситоцине: нервные цепочки, которые отвечают за чувства матери к ребёнку и ребёнка к матери, используют его в качестве нейромедиатора.
Впоследствии выяснилось, что окситоцин помогает общаться не только родителям с детьми, но и друзьям, и влюблённым парам, почему его и назвали «гормоном (или нейромедиатором) любви». (Впрочем, такое название слишком упрощает картину – «гормон любви» может вызвать не только любовь, но и агрессию.)
Есть у окситоцина и другие эффекты. Например, он тормозит воспаление в половых путях и помогает остановить кровотечение после родов. Синтетические аналоги окситоцина прописывают беременным, чтобы избежать подобных послеродовых осложнений. С другой стороны, известно, что окситоцин помогает справиться с токсинами и воспалением в лёгких. Наконец, эксперименты с человеческими клетками показали, что если у клеток мало рецепторов к окситоцину и они не воспринимают его сигналы, то в них будет сильнее окислительный стресс и будет больше воспалительных белков.
Как мы все знаем, коронавирусная инфекция COVID-19 опасна чрезмерным воспалением в лёгких. Сдерживая слишком сильную иммунную воспалительную реакцию, можно спасти многих пациентов с тяжёлой формой COVID-19. Например, так работает стероид дексаметазон, который подавляет иммунитет, не давая иммунной системе убить больного и уменьшая смертность среди тяжёлых больных с коронавирусом.
Сотрудники Университета Толедо предлагают в качестве «антиковидного» противоспалительного средства один из синтетических аналогов окситоцина под названием карбетоцин. Это не единственный такой препарат, и задача исследователей была в том, чтобы проверить, какой из аналогов окситоцина подходит тут лучше всего.
При «ковидном» воспалении меняется активность различных генов, от которых зависит активность иммунных клеток и синтез воспалительных сигналов. Но и окситоциноподобные препараты тоже меняют активность генов. То есть нужно подобрать такой препарат, который менял бы генетическую активность противоположным образом, чем при COVID-19. Карбетоцин справляется с этим лучше всего, уменьшая уровень воспалительных молекул и одновременно стимулируя Т-клетки, которые должны ликвидировать инфекцию. Более того, в статье в Physiological Genomics говорится, что влияние карбетоцина на активность генов похоже на то, как гены влияет лопинавир – один из противовирусных препаратов, который кажется довольно перспективным в смысле борьбы с новым коронавирусом.
Однако чтобы убедиться в противокоронавирусной эффективности окситоцина и его аналогов, одного только анализа активности генов недостаточно. Нужны клинические эксперименты, в которых окситоцин, или карбетоцин, или что-то подобное будут вводить больным, и если больные после этого действительно станут лучше справляться с болезнью, тогда окситоцин можно будет с полным правом назвать лекарством.
По материалам MedicalXpress.
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