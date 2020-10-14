Начинать изучать Венеру нужно с Луны

В лунном грунте должны быть осколки пород, выброшенных в космос при бомбардировке Венеры крупными метеоритами.

Венера одно время считалась неплохим кандидатом на наличие жизни, пока к 60-м годам прошлого века не стало понятно, что если и искать жизнь, то только не на этой планете. Хоть её и назвали в честь богини любви, но ко всему живому Венера сейчас «испытывает» разве что жгучую ненависть – средняя температура на её поверхности составляет больше +450oС. Ни один земной организм не способен выдержать такого пламенного «гостеприимства». Но так было не всегда. Считается, что в далёком прошлом на Венере могли быть условия, похожие на земные, на её поверхности могла существовать жидкая вода, и вполне возможно, что в ней существовала и жизнь.

Подостывший интерес к поискам венерианской жизни подогрело недавнее обнаружение в атмосфере Венеры следов фосфина. В текущих условиях наличие этого газа, по предположению исследователей, может свидетельствовать о существовании в атмосфере Венеры каких-то анаэробных микроорганизмов. Поэтому вероятно, что в ближайшем будущем мы будем свидетелями возрождения научного интереса к исследованию нашего соседа по Солнечной системе. Вот, например, астрономы из Йельского университета опубликовали на днях препринт статьи, в которой они предложили искать кусочки материала с Венеры на… Луне.

Образцы материала с Венеры могут очень многое рассказать исследователям – в первую очередь, была ли она когда-то пригодной для жизни, и когда и как она перестала быть таковой. Добыть сейчас образцы пород непосредственно на Венере и всесторонне их изучить, и уж тем более доставить на Землю – это чрезвычайно сложная задача (напомним, что температура на поверхности выше, чем температура жидкого свинца). Однако это, скорее всего, уже сделали за нас метеориты.

Дело в том, что при столкновении крупного метеорита с небольшой твёрдой планетой вроде Земли или Венеры в окружающее пространство выбрасывается множество осколков. Энергии части из них вполне достаточно, чтобы преодолеть притяжение родительской планеты и отправиться в ближний космос . Со временем некоторые такие космические странники могут «заглянуть в гости» к другим планетам и их спутникам. Благоприятные условия для «космических стартов» с Венеры были тогда, когда у неё ещё не было такой плотной атмосферы, как сейчас, иначе большинство осколков просто разрушилось бы от трения о воздух вблизи поверхности. В зависимости от того, когда Венера превратилась в недружелюбный мир, будет зависеть и количество метеоритов венерианского происхождения.

Исследователи посчитали, что примерно 0.07% таких осколков должно было долететь до Луны, и половина из них на момент столкновения не имело такой высокой скорости, чтобы при падении на поверхность нашего естественного спутника их химический состав заметно изменился. Поэтому лунный грунт, согласно расчётам, сейчас должен содержать 0.2–0.3 миллионные доли материала с Венеры. Так зачем же искать ценные осколки Венеры на Луне, если на Землю их тоже должно было упасть заметное количество?

Причина заключается в том, что из-за тектонической активности поверхность Земли полностью обновляется за время приблизительно в 500 миллионов лет, тогда как на Луне геологической активности нет, и всё, что на неё упало даже в самые давние времена, лежит, что называется, на том же месте. В этом плане Луна представляет собой своего рода космический морозильник, в котором хранятся гостинцы далёкого прошлого, в том числе и прилетевшие с Венеры. Поэтому на вопрос, зачем человечеству в ближайшее время осваивать Луну, есть как минимум один ответ – чтобы изучать прошлое других планет.

По материалам Yale University