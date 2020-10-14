На древнюю Пальмиру можно посмотреть в 3D

Благодаря работе Института истории материальной культуры РАН точная трёхмерная модель разрушенного древнего города теперь доступна всем желающим.

Российские учёные из Института истории материальной культуры (ИИМК РАН) создали самую точную и детальную в мире 3D-модель Пальмиры – античного города на территории Сирии. Работа над проектом Palmyra 3D велась четыре года – с 2016 года, когда руины древней Пальмиры были первый раз освобождены от боевиков.

В двух экспедициях ИИМК РАН участвовали сотрудники Архитектурной мастерской Максима Атаянца, Государственного Эрмитажа, ГК «Беспилотные системы», а также военные топографы. Ради невероятной детализации специалистам пришлось сделать десятки тысяч фотографий с воздуха и несколько тысяч наземных.

Пальмира – очень древний город в Сирийской пустыне. Первые упоминания о нём относятся к началу II тысячелетия до н.э. В I веке н.э. Пальмира превратилась в крупный культурный и торговый центр, поскольку была важнейшим звеном в контактах Запада и Востока. И хотя город полностью сложился ещё до прихода сюда римлян, последние оказали сильное влияние и на дальнейшее обустройство города, и на его архитектуру, живопись и т.д. Именно это органическое смешение культур и делает Пальмиру и её руины уникальным археологическим памятником.

Систематическое изучение Пальмиры археологи начали только в 1900 году. Это была экспедиция Российской империи под научным руководством известных археологов Ф.Ю. Успенского, Б.В. Фармаковского и П.К. Коковцева. В последующее столетие здесь работали учёные и других стран – Германии, Франции, США, Швейцарии, Польши и, конечно, Сирии. Сейчас Пальмира – объект культурного наследия ЮНЕСКО и огромного интереса туристов. До начала военных действий…

На базе трёхмерной цифровой модели сотрудники ИИМК РАН уже разрабатывают ГИС «Пальмира во времени и пространстве» (PalmyraGIS). В эту динамическую геоинформационную систему войдут данные по каждому объекту древнего города, включая результаты всех исследований, проводившихся в Пальмире со времени её открытия. В дальнейшем данные этих моделей помогут в реконструкции и восстановлении утраченных памятников на территории Пальмиры, в реставрации сохранившихся, в планировании туристических маршрутов и охране всего археологического объекта.

Посмотреть 3D-модель можно на ресурсе palmyra-3d.online. Учтите, что в зависимости от устройства и браузера отображение 3D-модели и навигация по ней могут потребовать некоторое время.