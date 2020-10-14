» » На древнюю Пальмиру можно посмотреть в 3D

На древнюю Пальмиру можно посмотреть в 3D

Благодаря работе Института истории материальной культуры РАН точная трёхмерная модель разрушенного древнего города теперь доступна всем желающим.

Российские учёные из Института истории материальной культуры (ИИМК РАН) создали самую точную и детальную в мире 3D-модель Пальмиры – античного города на территории Сирии. Работа над проектом Palmyra 3D велась четыре года – с 2016 года, когда руины древней Пальмиры были первый раз освобождены от боевиков.

На древнюю Пальмиру можно посмотреть в 3D
Источник: Palmyra 3D, ИИМК
На древнюю Пальмиру можно посмотреть в 3D
Источник: Palmyra 3D, ИИМК
На древнюю Пальмиру можно посмотреть в 3D
Источник: Palmyra 3D, ИИМК
На древнюю Пальмиру можно посмотреть в 3D
Источник: Palmyra 3D, ИИМК ‹ › Открыть в полном размере

В двух экспедициях ИИМК РАН участвовали сотрудники Архитектурной мастерской Максима Атаянца, Государственного Эрмитажа, ГК «Беспилотные системы», а также военные топографы. Ради невероятной детализации специалистам пришлось сделать десятки тысяч фотографий с воздуха и несколько тысяч наземных.

Пальмира – очень древний город в Сирийской пустыне. Первые упоминания о нём относятся к началу II тысячелетия до н.э. В I веке н.э. Пальмира превратилась в крупный культурный и торговый центр, поскольку была важнейшим звеном в контактах Запада и Востока. И хотя город полностью сложился ещё до прихода сюда римлян, последние оказали сильное влияние и на дальнейшее обустройство города, и на его архитектуру, живопись и т.д. Именно это органическое смешение культур и делает Пальмиру и её руины уникальным археологическим памятником.

Систематическое изучение Пальмиры археологи начали только в 1900 году. Это была экспедиция Российской империи под научным руководством известных археологов Ф.Ю. Успенского, Б.В. Фармаковского и П.К. Коковцева. В последующее столетие здесь работали учёные и других стран – Германии, Франции, США, Швейцарии, Польши и, конечно, Сирии. Сейчас Пальмира – объект культурного наследия ЮНЕСКО и огромного интереса туристов. До начала военных действий…

На базе трёхмерной цифровой модели сотрудники ИИМК РАН уже разрабатывают ГИС «Пальмира во времени и пространстве» (PalmyraGIS). В эту динамическую геоинформационную систему войдут данные по каждому объекту древнего города, включая результаты всех исследований, проводившихся в Пальмире со времени её открытия. В дальнейшем данные этих моделей помогут в реконструкции и восстановлении утраченных памятников на территории Пальмиры, в реставрации сохранившихся, в планировании туристических маршрутов и охране всего археологического объекта.

Посмотреть 3D-модель можно на ресурсе palmyra-3d.online. Учтите, что в зависимости от устройства и браузера отображение 3D-модели и навигация по ней могут потребовать некоторое время.

14 октябрь 2020 /
Пророчества
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
В Керчи обнаружили утраченную могилу Ивана Алексеевича Стемпковского
Пророчества

В Керчи обнаружили утраченную могилу Ивана Алексеевича Стемпковского

Градоначальник Керчи в 1828-1832 годах Стемпковский известен исследованиями античного периода истории Северного Причерноморья, в том числе изучением истории Боспорского царства.
Город, который построили бактерии
Пророчества

Город, который построили бактерии

...
Скифский кожаный кошелек
Пророчества

Скифский кожаный кошелек

...
Удалось прочитать геномы древнеегипетских мумий
Пророчества

Удалось прочитать геномы древнеегипетских мумий

Палеогенетики после десятилетий методических поисков смогли прочитать геномы древнеегипетских мумий. Главная техническая трудность состояла в отделении современных загрязнений от сохранившихся
Ученые узнали подробности о легендарном
Пророчества

Ученые узнали подробности о легендарном "царстве Бехдет"

В Китае сделана новая потрясающая археологическая находка
Пророчества

В Китае сделана новая потрясающая археологическая находка

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Время эластично: почему на вершине горы время идет быстрее, чем на пляже?Кого и зачем приносили в жертву Древние Египтяне?Ученые пытаются понять, как могла появиться жизнь на ВенереНа МКС найдено место утечки воздуха. Что дальше?Почему птицы летают клиномКрупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой11 живописных мест на планете, раскрашенных самой осеньюКосмический мусор чуть не повредил МКС. Как все обошлось?


Свежие Статьи
Память связали с нейронными хромосомами

Память связали с нейронными хромосомами

В Керчи обнаружили утраченную могилу Ивана Алексеевича Стемпковского

В Керчи обнаружили утраченную могилу Ивана Алексеевича Стемпковского

В Нью-Мексико нашли самую длинную «тропинку» ледникового периода

В Нью-Мексико нашли самую длинную «тропинку» ледникового периода

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+