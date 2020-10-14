Сколько животных может заразить новый коронавирус

Среди млекопитающих, кого сравнительно легко мог бы заразить новый коронавирус SARS-CoV-2, оказались гориллы, панды и овцы.

Спрашивая, сколько животных может заразить SARS-CoV-2, мы имеем в виду не штучное количество, а число видов. Мы знаем, что он проникает в клетки человека и летучих мышей – собственно, к нам он летучих мышей и пришёл. В качестве промежуточной остановки иногда упоминают панголинов и змей. Но, может быть, есть и другие виды животных – млекопитающих, птиц, рептилий, рыб, наконец – в которых SARS-CoV-2 может жить и размножаться?

Чтобы проникнуть в клетку, любому вирусу нужно соединиться с определёнными белками на клеточной поверхности. В случае SARS-CoV-2 вирусный белок взаимодействует сначала с ACE2 (ангиотензинпревращающим ферментов 2), а потом с ещё одним ферментом TMPRSS2; после этого вирусная частица начинает погружаться в клетку. Но если вирусные белки плохо взаимодействуют с белками клеточной мембраны, если комплексы между ними нестабильны и легко разрушаются, то вирус клетку не заразит. (Некоторые исследователи полагают, что лекарством от нового коронавируса может стать молекула, которая как раз мешает вирусному белку взаимодействовать с клеточным ACE2.)

Белок ACE2 есть не только у человека, но и у других животных. ACE2 от разных видов выполняют схожие функции и их структура в общих чертах похожа, но они не идентичны друг другу. Некоторые детали строения молекулы у них могут быть сугубо свои. Сейчас уже известны структуры ACE2 множества видов животных, и вот сотрудники Университетского колледжа Лондона решили сравнить, насколько прочно ACE2 от двухсот пятнадцати видов разных животных взаимодействует с вирусом.

В целом оказалось, что большинству птиц, рыб и рептилий бояться нового коронавируса не стоит, а вот млекопитающим – стоит. Впрочем, и среди зверей коронавирус угрожает не всем одинаково. Например, свиней и лис он может заражать с меньшей эффективностью, чем коз и ослов, а этих – с меньшей эффективностью, чем леопардов, домашних кошек и морских свинок. Далее идёт верблюды, кролики, панды, хомячки, собаки, коровы – в них вирус может проникать уже довольно легко. Что же до тех видов, которых SARS-CoV-2 мог бы заражать с той же эффективностью, что и человека, то это человекообразные обезьяны и, как ни странно, овцы.

Но мы не зря всё время говорим «мог бы». Авторы работы оценивали возможную заразность вируса только с помощью теоретических методов, анализируя, так сказать, голые структуры вирусного белка и разных вариантов ACE2. Чтобы проверить эти расчёты, нужно устроить встречу вируса с клетками разных видов животных. В некоторых случаях такие эксперименты уже ставились, но вот, например, овец не проверяли, насколько они восприимчивы к SARS-CoV-2.



И если вирус действительно может легко проникать в овечьи клетки, нужно будет подумать о том, какие меры здесь стоит предпринять. Ведь даже если сами овцы болеть не будут, даже если вирус в них будет жить незаметно, они станут для него удобным резервуаром. А овцы – это нелетучие мыши: когда хранилищем вируса становится сельскохозяйственное животное, тут действительно есть о чём беспокоиться.

Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.