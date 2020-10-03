Роскосмос разрабатывает свою версию корабля Crew Dragon. Что с ней не так?

Сможет ли Роскосмос составить конкуренцию SpaceX ?

У США есть компания SpaceX , а у нее — многоразовый космический корабль Crew Dragon. В мае 2020 года внутри него на Международную космическую станцию были успешно доставлены астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. И это было поистине историческое событие, потому что ранее США могли отправлять астронавтов на МКС только на российских кораблях, но теперь могут справиться с этим сами и за меньшие деньги. Многим из нас было очень интересно, каким образом Россия ответит своим иностранным коллегам. Этот момент настал — госкорпорация Роскосмос объявила о начале разработки собственного космического корабля, который можно будет использовать много раз. На данный момент этот корабль называется «Арго» и его создатели надеются, что по характеристикам он не будет хуже корабля Crew Dragon.

Космический корабль «Арго»

Многоразовый космический корабль будет разрабатываться в союзе Роскосмоса с компанией «Многоразовые транспортные космические системы». Новый союзник Роскосмоса был основан в мае 2019 года. Основным родом деятельности компании считалось проведение научных исследований и ведение разработок в области естественных и технических наук. Молодая компания ранее уже успела разработать проект многоразового космического корабля «Арго», который планировалось начать использовать в 2024 году. Судя по всему, в рамках нового соглашения сроком в 5 лет, Роскосмос и МТКС доведут проект «до ума» и будут позиционировать как конкурента корабля Crew Dragon от SpaceX .

Концепт космического корабля «Арго»

О корабле «Арго» уже известны некоторые подробности. Как и Crew Dragon, он будет запускаться на орбиту Земли на ракете-носителе. В качестве ракет для запуска сначала планируется использовать «Союз-2.1.Б», а потом — «Союз-5». Вот некоторые особенности корабля «Арго»:

общая масса — 11,5 тонн;объем грузового отсека — 11 квадратных метров;диаметр и высота — 4,1x5,6 метров.

Космический корабль сможет доставлять на МКС полезный груз массой до 2 тонн, а возвращать на Землю он сможет 1 тонну груза. Топливный бак двигателя для маневрирования в космическом пространстве будет вмещать до 1200 кг топлива. Время полета будучи прикрепленном к МКС состоянии составит 300 дней. А в автономном полете для проведения исследований он может пребывать только 30 суток. Спуск на Землю для последующего использования будет осуществляться путем торможения при помощи посадочных двигателей на высоте 250 метров.

Схема полета космического корабля

Использование многоразового корабля, а значит, возвращение и спасение дорогостоящего оборудования существенно снизят издержки и стоимость доставки грузов. В конечном счете это снизит стоимость космической программы в целом, — объяснил представитель компании МТКС Сергей Сопов.



Роскосмос против SpaceX

Характеристики выглядят впечатляюще? Для кого-то — возможно. Как изменится корабль к 2024 году неизвестно, но на данный момент он явно уступает Crew Dragon. Взять, к примеру, длительность пребывания корабля в составе космической станции. Российский «Арго» может ждать экипаж 300 дней, в то время как корабль Crew Dragon может находиться в состыкованном состоянии до 720 суток. По словам бывшего менеджера Центра имени Хруничева Павла Пушкина, корабль «Арго» не превосходит ни Crew Dragon, ни российский «Прогресс-МС». Единственное преимущество перед «Прогрессом» у него — это возможность возвращения грузов.

Строение космического корабля «Арго»

Стоимость запуска корабля «Арго» должно составить около 69 миллионов долларов. Это дешевле, чем доставка груза на Crew Dragon, которая обходится примерно в 150 миллионов долларов. Только вот использование нового корабля все равно будет дороже, чем эксплуатация «Прогресс-МС», которая обходится в 50-60 миллионов долларов, что ощутимо дешевле. Возможно, в будущем Роскосмос и МТКС изменят корабль, но на данный момент его концепт выглядит так себе. Посмотрите на изображения — он почти полностью повторяет дизайн Crew Dragon. Практически ничего нового, даже хуже. В таком виде он явно не сможет конкурировать с кораблем от SpaceX .

А конкуренцию составить надо, потому что в 2023 году должно начаться строительство многомодульной космической станции Китая. На орбиту Земли нужно будет доставлять грузы и Китай не отрицает возможности международного сотрудничества. Компании SpaceX и Роскосмосу придется побороться за внимание этой страны, потому что заказы сулят больших денег.