Кто такие шершни и чем опасно их распространение по всему миру?

Азиатские шмели — самые большие в мире

Шершни считаются самыми крупными осами в мире. Они активно истребляют садовых вредителей вроде мух и клещей, поэтому во многих странах Евросоюза находятся под строгой охраной. Но в азиатских странах обитают шершни вида Vespa mandarinia, которые не несут особой пользы и даже способны серьезно помешать нелегкому делу пчеловодов. Более того, их укусы очень опасны для людей — их жертвы описывают это как «ранение раскаленным гвоздем». В мае 2020 года американский пчеловод Тед Макфолл (Ted McFall) обнаружил, что практически все пчелы из его пасеки мертвы. Они оказались убиты вышеупомянутыми осами из азиатских стран, что говорит о том, что эти насекомые начали распространяться по всему миру. Заинтересованные этим вопросом ученые провели исследование и выяснили, через какое время эти создания достигнут всех уголков нашей планеты.

Где живут шершни?

Результаты научной работы были опубликованы в журнале Science Daily. Гигантские шершни вида Vespa mandarinia преимущественно обитают в Китае, Японии и Корее. Иногда их также замечали в России — например, в Приморском крае и на юге Хабаровского края. Длина тела этих насекомых достигает 5 сантиметров, а размах крыльев чаще всего равен 7,5 сантиметрам. В их 6-миллиметровых жалах содержится очень сильный яд, так что они по праву считаются самыми опасными осами. В то время как большинство их сородичей истребляет сельскохозяйственных вредителей, эти создания истребляют целые скопления пчел. Из-за их нападок страдают многие азиатские пчеловоды и с недавних пор эта проблема настигла и жителей США.

В США массово погибли пчелы и виноваты в этом шершни

На данный момент огромные шершни были замечены только в штате Вашингтон. Но ученые уверены, что в будущем они могут появиться в Африке, Австралии, Европе и ряде других частей нашей планеты. В рамках научной работы исследователь Гэнпин Чжу (Gengping Zhu) и его коллеги выяснили, в каких именно условиях эти создания любят жить. Оказалось, что лучше всего шершни себя чувствуют в местах с теплым летом, мягкой зимой и большим количеством осадков. Если температура воздуха летом не превышает 38 градусов Цельсия, значит, в этом месте огромные создания вполне могут освоиться.

Шершни смертельно опасны для людей

Изучив способности огромных шершней, ученые выяснили, что за год они могут пролететь примерно 110 километров. Если не следить за их популяцией и не мешать их распространению, они могут распространиться по различным американским штатам примерно за 20 лет. Дальше они могут двинуться в другие страны. Учитывая, что на данный момент из-за глобального потепления температура воздуха повышается даже в относительно холодных местах вроде России, в будущем у них явно будет место для житья. Хотя во внутренних районах США они вряд ли уживутся, потому что там жарко даже сейчас.

Опасность шершней

Ученые объявили, что предпринимать меры против распространения опасных шершней нужно прямо сейчас. Если этого не сделать, пчеловоды могут потерпеть ужасные убытки и мед станет дефицитным продуктом. А ведь пчелы несут пользу не только путем производства меда. Они играют важную роль в кофейной индустрии, текстильной промышленности, мировой экономике и даже грузоперевозках. Наверное, в это трудно поверить, но это действительно так.

А вот гигантские шершни особой пользы не несут. Если они распространятся по всему миру, в опасности окажутся не только пчелы, но и люди. Эти создания вырабатывают очень сильный яд, который вводится в организмы жертв при помощи большого 6-миллиметрового жала. Однажды огромный шершень ужалил японского исследователя насекомых Масато Оно (Masato Ono) и ученый описал укус как «ранение раскаленным гвоздем». Содержащиеся в яде вещества могут привлечь внимание и других шершней, так что они могут атаковать целыми группами. В этом случае у людей вряд ли останутся шансы на выживание. В отличие от пчел, шершни могут пользоваться жалом многократно.